Goiás vs. Santa Fe hoy en la Sudamericana: hora y dónde verlo en vivo

Santa Fe ha venido de menos a más en el semestre. El viernes le ganó al Boyacá Chicó, por la Liga Betplay. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Independiente Santa Fe debuta este martes en la Copa Sudamericana 2023 con una visita al Goiás brasileño, con el reto de empezar con buen pie en el torneo continental, aprovechando que su rival está concentrado en el torneo local.

Le recomendamos: Tras nueve jornadas, así va la Liga Femenina

El conjunto colombiano, campeón en 2015 y cabeza del grupo G, llega al partido en buen momento, después de haber derrotado el pasado viernes al Boyacá Chicó, líder hasta ese momento, en la fecha 11 de la Liga BetPlay.

Su rival, en cambio, sufrió un duro revés el domingo en el partido de ida de la final del campeonato regional de Goiás, en el que perdió por 2-0 ante su máximo rival, el Atlético Goianiense. El equipo brasileño, que terminó la liga de 2022 en quinta posición, se encuentra plenamente concentrado en el torneo regional, que tendrá su partido decisivo el próximo domingo.

Le puede interesar: Estas son las cuentas de Colombia para clasificar en el Sudamericano Sub-17

El técnico Guto Ferreira todavía no ha anunciado sus planes para el estreno en la Sudamericana, aunque no sorprendería si reserva a algunos de los titulares. El defensa Lucas Halter y el centrocampista Zé Ricardo tienen un lugar asegurado en el once, puesto que no podrán ser alineados en el Campeonato Goiano debido a acumulación de tarjetas amarillas.

Más sobre Santa Fe Santa Fe y Millonarios arrancan su aventura en la Sudamericana Los cardenales debutan en la fase de grupos al enfrentarse con Goiás en Brasil. Unas horas más tarde Millonarios recibirá a Defensa y Justicia en estadio El Campín. Santa Fe y Millonarios arrancan su aventura en la Sudamericana Santa Fe venció a Chicó en Bogotá y ya piensa en la Sudamericana Un autogol de Delvin Alfonzo fue suficiente para que los cardenales se llevaran los tres puntos. El próximo reto del cuadro capitalino será Goiás, en la “otra mitad de la gloria”. Santa Fe venció a Chicó en Bogotá y ya piensa en la Sudamericana

Para Santa Fe, la baja más sensible es la del centrocampista argentino Fabián Sambueza, que se perderá el partido por una sobrecarga muscular, y que se une a la ausencia del lateral derecho Fabián Viáfara, lesionado en los isquiotibiales. El portero José Silva tampoco fue convocado, por decisión técnica del entrenador Harold Rivera. Probablemente tomará su lugar José Espitia, quien ocupó el arco el pasado viernes.

El grupo G lo completan el peruano Universitario de Deportes y el argentino Gimnasio de La Plata.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro entre Goiás vs. Santa Fe en el estadio Hailé Pinheiro de Sao Pablo comenzará a las 5:00 p.m. (hora colombiana). El debut de los cardenales será trasmitido únicamente por Directv Sports.

Goiás vs. Santa Fe

Estadio: Hailé Pinheiro

Hora: 5:00 p.m.

Medios: Directv Sports

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador