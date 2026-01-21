Hugo Rodallega siempre aparece: mire el golazo con Santa Fe en la Superliga

Hugo Rodallega marcó en Barranquilla y ahora, en Bogotá, volvió a registrarse en el marcador con una joya de tiro libre. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Independiente Santa Fe amplió su ventaja en la final de la Superliga BetPlay 2026 con un gol de tiro libre de Hugo Rodallega, una acción puntual que marcó el cierre de un primer tiempo favorable para el equipo cardenal en El Campín. Con ese tanto, el conjunto bogotano se fue al descanso ganando 2-0, tras haber igualado 1-1 en el partido de ida disputado en Barranquilla.

La jugada se dio al minuto 45, cuando Santa Fe encontró un tiro libre desde el costado izquierdo. Rodallega optó por el remate directo al arco y sorprendió al arquero Silveira con un disparo potente, que terminó ingresando sin que el guardameta pudiera reaccionar. El balón tomó dirección de portería desde el inicio y se convirtió en un golpe inesperado para Junior, que buscaba llegar al entretiempo con la mínima diferencia.

El gol estira la ventaja en un momento clave y estira la ventaja segundos antes de ir al descanso. Junior había logrado equilibrar el trámite tras el primer tanto de Santa Fe y había generado aproximaciones, principalmente con remates de media distancia que exigieron a Mosquera Marmolejo. Sin embargo, la acción a balón detenido volvió a inclinar el partido a favor del local y ratificó la superioridad cardenal en el primer tiempo.

Santa Fe marcó su guion con presión alta, control de la mitad de la cancha y efectividad en los momentos clave. Rodallega, que ya había sido decisivo en el primer gol, volvió a aparecer en una jugada determinante, esta vez desde la pelota quieta.

Con el 2-0 parcial, Santa Fe se fue al descanso con una ventaja clara en la final y con el impulso anímico que significó cerrar el primer tiempo con un gol que cambió el panorama del encuentro.

