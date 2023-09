Hugo Rodallega volvió para salvar a Independiente Santa Fe

El delantero vallecaucano Hugo Rodallega marcó el gol del triunfo de Santa Fe sobre Deportivo Pereira. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Duenas Castaneda

Ante cerca de ocho mil espectadores, Independiente Santa Fe logró una importantísima victoria 1-0 sobre Deportivo Pereira y renovó su ilusión de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, con el delantero Hugo Rodallega como héroe.

El cuadro cardenal, como en las recientes jornadas, se vio confundido, sin ideas en la primera parte. Pero además, sus jugadores no tuvieron la actitud para intentar buscar la victoria como había ocurrido en sus primeras presentaciones en Bogotá. Probablemente las declaraciones del técnico Hubert Bodhert, en las que criticó fuertemente al plantel tras la goleada sufrida a mitad de semana ante Nacional en Medellín, hicieron mella.

Mejoró un poco el equipo en la segunda parte con el ingreso de Christian Marrugo, con mayor liderazgo y personalidad para pedir la pelota e intentar buscar el arco rival. Sin embargo, fue Hugo Rodallega, quien a los 62 minutos regresó a las canchas tras un mes fuera por lesión, el que cambió el rumbo del partido.

Siempre claro en el área rival, el delantero vallecaucano protagonizó las dos únicas opciones claras de gol antes de que a los 85 minutos el defensa pereirano Carlos Ramírez le cometiera un penalti a Enrique Serje. Fabián Sambueza tomó el balón, pero Rodallega se lo pidió y asumió el reto de marcar. Cobró fuerte y dejó sin opción al arquero Aldair Quintana.

Con ese resultado, Santa Fe llegó a 22 puntos y sigue cerca del grupo de punteros del torneo. Eso sí, deberá mejorar muchísimo si quiere ser protagonista más adelante. Hubert Bodhert todavía no encuentra el equipo ideal y los jugadores no entienden su idea futbolística. Deportivo Pereira, que con las modificaciones del técnico Alejandro Restrepo empeoró, quedó prácticamente eliminado, con apenas 12 unidades en la tabla.

Cardenales y risaraldenses se verán las caras nuevamente en El Campín este miércoles, desde las 6:15 p.m., por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. El fin de semana los albirrojos visitan al Atlético Bucaramanga, mientras los pereiranos reciben al América.

La fecha 14 de la Liga BetPlay comenzó el sábado con el triunfo del líder Águilas Doradas ante Boyacá Chicó en Tunja, con anotación de Johan Rodríguez. Después, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, América goleó 4-1 a Atlético Nacional con un doblete de Cristian Barrios y goles de Víctor Ibarbo y Édwin Cardona. Para los verdolagas descontó Álvaro Angulo.

El primer duelo de la jornada dominical entre Envigado y Millonarios, programado para las 4:00 p.m., en el Parque Estadio Sur, no se pudo disputar debido a un torrencial aguacero justo cuando el juego iba a comenzar. Debido a que el escenario no cuenta con iluminación adecuada, el compromiso se aplazó para este lunes, a las 10:00 a.m..

También se jugarán los duelos Equidad vs. Jaguares (4:15 p.m.), Alianza vs. Once Caldas (6:25 p.m.) y Medellín vs. Bucaramanga (8:35 p.m.), todos con transmisión por Win Sports+.

