Independiente Santa Fe: el camino del campeón de la Copa Sudamericana 2015

Miércoles 9 de diciembre de 2015. Un año, una fecha y una noche que todos los hinchas de Independiente Santa Fe nunca olvidarán. Tatuado en lo más profundo del sentimiento ‘Cardenal’, ese fue el día que el equipo bogotano levantó la Copa Sudamericana al cielo capitalino con el estadio El Campin colmado a su alrededor.

Aquel título, que hoy cumple 10 años, es hasta el momento el único en manos de un equipo colombiano. Una hazaña que solo el tiempo le ha dado su verdadero valor. Este fue el camino de Santa Fe por la Copa Sudamericana 2015. Desde el título que le permitió acceder al torneo, hasta esa mágica noche de diciembre en la capital del país.

El partido en el que empezó todo

El 27 de enero de 2015, la escuadra albiroja venció 2-0 a Atlético Nacional por el partido de vuelta de la final de la Superliga colombiana. Aquel campeonato, el segundo en la historia del club capitalino, le dio su cupo a la Copa Sudamericana de ese año.

Casi siete meses después, Santa Fe inició su participación en la competición continental con un empate en Ecuador frente a Liga de Loja. La vuelta en Bogotá se saldó con un triplete de Wilson Morelo; resultado que lo instaló en segunda ronda.

Allí lo esperó Nacional de Uruguay, tres veces campeón de la Copa Libertadores. Sin embargo, lejos de hacerse menos ante el reto, el ‘León’ se impuso 2-0 en Montevideo, aunque terminó sufriendo en el Campin por cuenta de una derrota 1-0.

Octavos de final de la Copa Sudamericana 2015

Emelec de Ecuador fue el siguiente rival de Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana. El partido de ida, jugado en Manta, terminó 2-1 a favor de los locales. Para el recuerdo quedó el penal malogrado de Alfredo Morelos.

Luego de tragar vidrio por culpa de su primera y única derrota en el campeonato, Santa Fe saltó al césped del ‘Coloso de la 57’ en busca de la remontada. No obstante, un nuevo penal atajado por el arquero de Emelec a Morelos minó la confianza del delantero colombiano.

Aun así, el goleador ‘Cardenal’ se repuso del golpe a anímico y extinguiéndose el primer tiempo, conectó un cabezazo en el área chica para poner por delante a su equipo por la mínima diferencia. Resultado con el que el club capitalino avanzó de ronda gracias a la antigua regla del gol de visitante.

Eliminando a un gigante de América

Los cuartos de final le depararon a Santa Fe un cruce con Independiente de Avellaneda, máximo ganador de la Copa Libertadores con siete entorchados. La ida, en el estadio Libertadores de América, comenzó con un penal atajado por Robinson Zapata.

Ya en el segundo tiempo, en el minuto 65, el equipo bogotano se puso por delante en el marcador 1-0. A partir de allí, el club santafereño se ordenó en defensa y aguanto el resultado hasta el pitazo final del juez central, llevándose de Argentina una ventaja mínima.

La vuelta comenzó con un gol de cabeza de Francisco Meza, quien fue asistido por el venezolano Luis Manuel Seijas desde un tiro de esquina. De poco sirvió el autogol del arquero Robinson Zapata en el 90+1 que cerró el partido en empate 1-1, pero que le dio al cuadro colombiano un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana.

La historia es aquí y ahora

Sportivo Luqueño de Paraguay recibió a Santa Fe en el estadio Feliciano Cáceres. Allí, al minuto 13, el equipo local se puso por delante en el marcador. Aun así, Baldomero Perlaza, desde el banco, dejó en tablas el partido y con miras al encuentro de vuelta en Bogotá.

Ya en el estadio El Campin, el club paraguayo gozó de la mejor opción del cotejo cuando un balón, que cruzó toda el área chica de Independiente Santa Fe, no pudo ser conectado por un jugador de Sportivo Luqueño, quien tenía el arco a merced.

El gol nunca llegó, y de nuevo, la regla del gol de visitante clasificó al ‘León’ a su primera final de Copa Sudamericana. En la llave final lo esperaba Huracán de Argentina, quien había eliminado a River Plate, campeón de la Copa Libertadores 2015, por un global de 3-2.

Final, final no da más

El 2 de diciembre, Huracán, con el estadio Tomás Adolfo Ducó en Buenos Aires a reventar, recibió a la escuadra albiroja en busca de una ventaja cómoda para viajar a la capital colombiana, pero poco y nada le sirvió el entusiasmo a los argentinos porque el partido finalizó 0-0, dejando todo para la vuelta.

El miércoles 9 de diciembre de 2015, con el estadio Nemesio Camacho El Campin vestido de gala para una noche histórica le dio la bienvenida a su equipo en busca de un título inédito en el país. Nuevamente, el visitante tuvo la mejor opción de cara al arco, pero Ramón Ávila no aprovechó el error de Robinson Zapata.

El encuentro se tuvo que resolver en los lanzamientos desde el punto penal. Todo inició con una atajada de Zapata a Mauro Bogado y siguió con un penal anotado por el “10” argentino y capitán, Omar Pérez. Huracán volvió a fallar desde los 11 pasos y Luis Manuel Seijas puso la tanda 2-0 a favor del club colombiano.

Fue en ese momento que llegó el primer y único acierto del visitante desde los penales, pero el posterior gol de Leyvin Balanta ya tenía contra las cuerdas al equipo gaucho. Una presión que no pudo soportar Patricio Toranzo, quien estrelló su cobro en el palo superior del arco defendido por ‘Rufay’ Zapata.

Esto finiquitó la serie, la cual se saldó 3-1 a favor de Independiente Santa Fe, haciéndolo, por primera vez, campeón de la Copa Sudamericana. Una noche, un campeonato y un camino que hoy, una década después, sigue siendo ampliamente recordada por todos los hinchas ‘Cardenales’ y los ídolos que la hicieron posible.

