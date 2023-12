Lo sacaron de Millonarios y se iría a Santa Fe: “Me enteré de la noticia por redes”

Elvis Perlaza, con Millonarios. Foto: El Espectador - José Vargas

Desde hace días se sabe que el destino de Elvis Perlaza no está en Millonarios. Luego de cuatro años en su segundo ciclo con el embajador, pues ya había estado en 2010, el lateral cartagenero está buscando nuevo equipo.

La noticia se sabe desde hace días, pues el club capitalino está buscando laterales en el mercado y habría decidido no renovar el contrato del futbolista. Perlaza, en entrevista con Caracol Radio, aseguró el pasado lunes que esa determinación lo tomó por sorpresa.

“Primero, yo era renovable. Ya después, se cambiaron las situaciones. Estoy esperando terminar el contrato. Hasta ahora, a mí no me han notificado nada. Por eso, me sorprendió la noticia, porque me enteré en redes. Estoy esperando cumplir un contrato, obvio que tengo que ir mirando un plan B, porque no me puedo quedar de brazos cruzados”, confesó el futbolista.

Aunque todavía no hay nada oficial, la salida de Perlaza se da como un hecho. Es lo mismo que pasó con Juanito Moreno, portero a quien Millonarios tampoco le renovó el contrato y que será reemplazado por un ex América de Cali, Diego Novoa.

Santa Fe, el posible destino de Elvis Perlaza

En medio de las especulaciones sobre su futuro, se dice que Independiente Santa Fe sería el principal interesado en contar con los servicios del defensor, que llegaría como agente libre.

Aunque los expertos en el mercado de fichajes dan como reales las negociaciones con el cuadro cardenal, Elvis Perlaza le dijo a Caracol Radio que no hay nada adelantado: “Han salido muchos rumores: América, Real Cartagena... he tenido la posibilidad de ir a Águilas. Si no sale la noticia de mi salida de Millonarios, pocos iban a saber que yo quedo libre. Lo de Santa Fe me sorprendió, porque yo he estado acá en Cali con mi familia”.

Gratitud con Millonarios

A pesar de su salida y la escasa notificación, Elvis Perlaza también dijo que se va muy agradecido con Millonarios, club con el que consiguió la estrella del primer semestre en este 2023.

“A mí me criticaron y me decían yo era la mufa de Millonarios. ¡Así es la vida! Vivimos en una sociedad en la que todo se critica y hay que saber convivir con eso, tener personalidad y carácter. No quedé en vergüenza y pude salir campeón de Copa y Liga. La vida es de tomar riesgos”, explicó el jugador.

Además, también aseguró que se va agradecido con Alberto Gamero: “Con el profe siempre estaré agradecido. Confió en mí y ha sido respetuoso. Me dijo que espere a que el club me lo notifique, pero de resto no he tenido más conversaciones todavía. Como dije, ayer era renovable y después cambiaron las situaciones. Es respetable y queda uno a la expectativa de lo que puede pasar. Tampoco puedo decir que me dijeron sí o no, porque estaría echando mentiras”.

