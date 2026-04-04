Mateo Puerta habló del encontrón con Repetto que estalló en partido de Santa Fe: ¿qué pasó?

Mateo Puerta salió en llanto, directo al camerino. Foto: Win y El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La escena de Mateo Puerta en Ibagué, saliendo entre lágrimas y un llanto desconsolado en el duelo entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, dejó más preguntas que respuestas en pleno partido. La imagen, acompañada de lo que pareció una discusión con el cuerpo técnico, generó ruido inmediato en medio de un juego clave por la tabla.

Horas después, el propio jugador salió a aclarar lo sucedido con un mensaje directo que compartió en Instagram. “Quiero ofrecer disculpas a la hinchada, al cuerpo técnico y a mis compañeros (…) por haber tenido que salir del partido de manera temprana en el juego ante Tolima”, escribió.

En su explicación, fue claro sobre el motivo: “Empecé a sentir una molestia que no me permitió estar al 100% y por responsabilidad con el equipo y para evitar una lesión mayor, tomamos la decisión de no continuar en el juego”.

La versión de Puerta encontró respaldo en las palabras del técnico Pablo Repetto, quien explicó la situación médica en rueda de prensa. “El cambio fue por un tema de una lesión muscular. Sintió una molestia en el cuádriceps, venía de salir de una lesión de la pantorrilla y ahora sintió la lesión en el cuádriceps… por eso sale”, aseguró el entrenador, descartando cualquier otra razón.

Además, el mediocampista también fue enfático en desmentir las versiones sobre un conflicto en el banco. “Quiero también aclarar que no existió ningún tipo de discusión ni inconveniente con el cuerpo técnico, ni jugadores. Siempre hay respeto, comunicación y trabajo en equipo por el bien del club”, señaló, bajando la tensión que se había generado tras su salida.

Con el panorama más claro, Puerta cerró su mensaje con un tono de compromiso: “Seguiré trabajando y recuperándome para volver lo más pronto posible y aportar al equipo dentro del campo”. En medio de la apretada lucha por meterse entre los ocho, Santa Fe está urgido de mejores resultados.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador