“No creo que haya otro pendejo que venga a tomar a Santa Fe, el único bobo fui yo”

Méndez asumió su cargo en agosto de 2019, en reemplazo de Juan Andrés Carreño.

Luego de la dura eliminación de Santa Fe, que completó dos campeonatos al hilo sin clasificar a los cuadrangulares, el presidente del equipo Eduardo Méndez habló con Blog Deportivo de Blu Radio y dio sus impresiones del momento que vive el club.

Sobre las críticas a su gestión, que no han tenido réditos deportivos, el dirigente comentó que “difícilmente me voy a poder ir, no creo que haya otro pendejo que venga a tomar las arcas de la institución en el estado que está. El único bobo fui yo”.

Una crisis en la que varios responsabilizan al sobrio y austero manejo deportivo del presidente Eduardo Méndez. El abogado penalista asumió su cargo en agosto de 2019, en reemplazo de Juan Andrés Carreño, un tipo con buenas intenciones, pero que no tenía la experiencia para asumir esa responsabilidad. Su foco no fue la parte deportiva, sino los negocios: habló de hacer un complejo hotelero, el famoso café, y el fútbol, al timón de Patricio Camps, se torció tras la clausura de la era dorada de triunfos del club y relevancia internacional con seis años al hilo clasificando a torneos internacionales, con el título de la Copa Sudamericana 2015.

Puede interesarle: Liga BetPlay: ahora comienza otro campeonato

Así mismo, apuntó que “el único responsable soy yo, que llegué en un mal momento, una crisis muy importante, pero quien me manda a ser pendejo”.

Méndez llegó en medio de una debacle económica, administrativa y deportiva: el club tenía una deuda de $16 mil millones (esa fue la suma que le dio el presidente a este diario por ese entonces) y, tras la salida de Huawei, hubo partidos en los que en su camiseta no había un solo patrocinador. También el tema del descenso, aunque fatalista, ya estaba en la conversación.

Con muy poca inversión, recibiendo futbolistas a préstamo, Santa Fe ha tratado de competir. De sobrevivir. Y mientras se cierran las conversaciones con el uruguayo Alfredo Arias para que dirija al equipo, Méndez ya fue claro: no habrá inversión en futbolistas. “Al que venga ya le he dicho que debemos enfocarnos en las inferiores”.

El 19 de enero de 2022 Supersociedades admitió en audiencia pública un acuerdo de reorganización para que la institución pudiera reestructurar sus pasivos, bajo los términos de la Ley 1116 de 2006, por deudas de más de $23.200 millones y estableció que el equipo tendrá un término de 11 años para pagar sus créditos mientras continúa funcionando de manera normal.

Por todo el proceso pasaron dos futbolistas de primer nivel: John Arias y Daniel Giraldo. El primero duró seis meses y el segundo un año, y hasta terminó en Millonarios, un retrato del manejo deportivo del club. “No hay dinero”, “Estamos administrando pobreza”, los latigazos que ha soltado en las entrevistas Eduardo Méndez en el último año.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador