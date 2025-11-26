Santa Fe, entre recuerdos y golpes de realidad

El equipo sigue sostenido por la nostalgia de la décima y los destellos individuales, pero su derrota 2-1 frente a Tolima mostró otra vez un fútbol que brilla por su ausencia.
Foto: Óscar Pérez
Santa Fe sigue viviendo del recuerdo inolvidable de la décima estrella y de las individualidades que lo han sostenido en un año irregular. En la cancha, el fútbol aparece por momentos pero no ha sido regular. El último ejemplo fue la
Por Juan Carlos Becerra
