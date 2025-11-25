EN VIVO: Tolima le gana a Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Harold Santiago Mosquera (der.) ha sido la figura de Santa Fe en las últimas fechas. Foto: Óscar Pérez

Independiente Santa Fe recibe esta noche a Deportes Tolima en El Campín en un duelo que puede empezar a destrabar el equilibrio del Grupo B. Ambos llegan parejos y con la sensación de que cada detalle pesa más de lo habitual en un cuadrangular tan cerrado.

El equipo cardenal busca sostener su impulso en casa; el vinotinto y oro, confirmar su regularidad. El otro juego de la zona será mañana (18:30), cuando Bucaramanga enfrente a Fortaleza en el Américo Montanini. Ganar es clave en esta jornada para las aspiraciones de todos.

Siga el minuto a minuto de Santa Fe vs. Deportes Tolima en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay:

⏱️20′ | SFE🔴⚪0️⃣-1️⃣⚪⚪TOL: Jersson González desbordó y lanzó un centro que Adrián Parra logró conectar pero sin la precisión suficiente para darle destino de puerta a ese intento.

⏱️15′ | SFE🔴⚪0️⃣-1️⃣⚪⚪TOL: Tolima toca en territorio rival y se acerca con peligro al arco de Andrés Mosquera Marmolejo. A Santa Fe le cuesta recuperar la pelota.

⏱️10′ | SFE🔴⚪0️⃣-1️⃣⚪⚪TOL: Deportes Tolima se pone en ventaja con un gol tempranero. El antioqueño Adrián Parra abrió el marcador con un cabezazo que dejó en evidencia la pasividad de la defensa cardenal. La asistencia fue de Mauricio González.

⏱️5′ | SFE🔴⚪0️⃣-0️⃣⚪⚪TOL: Hugo Rodallega chocó con Ánderson Angulo y quedó con algo de incomodidad en su hombro izquierdo. El cuerpo médico de Santa Fe está pendiente a la evolución de su capitán.

⏱️1′ | SFE🔴⚪0️⃣-0️⃣⚪⚪TOL: Diego Ruiz Casas hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en El Campín. La primera posesión fue para el dueño de casa, que tiene la iniciativa.

Los equipos ya están listos para encarar una final adelantada en el Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Santa Fe y Tolima son serios candidatos a luchar por la estrella de navidad.

El partido se disputará bajo un cielo nublado, con una temperatura de 14°C. La humedad será notable, alcanzando el 77%, pero la probabilidad de precipitaciones es bastante baja, de solo un 10%, por lo que es improbable que la lluvia afecte el encuentro.

Lucas González dispuso de una esquema 4-2-3-1, con Adrián Parra en el frente de ataque. En la zona defensiva Juan José Mera y Anderson Angulo harán lo posible para evitar que llegue peligro al arco defendido por Cristopher Fiermarín.

La Federación Colombiana de Fútbol designó a Diego Ruiz Casas, del Meta, como el árbitro central del partido entre Santa Fe y Tolima. El nortesantandereano Alex Guzmán y el quindiano Richard Ortiz serán sus asistentes. El cesarense Kéiner Jiménez dirige el VAR.

Pacho López cuenta en el ataque con sus dos mejores jugadores del momento: Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera. Entre las novedades de su nómina titular aparece Marcelo Melli, quien aportará creatividad en la mitad de la cancha.

