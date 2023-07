¿Santa Fe está en venta? El mayor accionista del equipo habló sobre los rumores

Neyder Moreno, mediocampista de Santa Fe. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A pocos días del inicio del segundo semestre de la Liga BetPlay 2023, Santa Fe ya enciende motores bajo la dirección de Hubert Bodhert en la búsqueda de un nuevo título para el equipo cardenal. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció una inquietud respecto al ámbito administrativo del león capitalino.

El ingeniero huilense Diego Perdomo, mayor accionista del equipo con el 52% de las acciones, fue admitido por la Superintendencia de Sociedades en un proceso de reorganización por crisis financiera, debido a Perlun S.A.S, su principal empresa.

Según la SuperSociedades, la empresa del ingeniero habría incumplido por más de tres meses en el pago de sus obligaciones. Lo que representaría un valor de más de once mil millones de pesos, según el informe de la entidad, y que significa el 69,3% del pasivo total de la empresa.

Nuevo escándalo para los dueños de @SantaFe su máximo accionista, Diego Perdomo, en líos x temas de deudas. #VendanYaASantaFe 😡 https://t.co/FBRhSyRSOq pic.twitter.com/6JxvI6Mvhc — AguanteCardenal (@AguanteCarde_) July 13, 2023

“Es cierto lo de la SuperSociedades, pero no tiene nada que ver con Santa Fe. Yo me acogí al tema de la reorganización, pero no afecta al equipo”, le mencionó Perdomo a El Tiempo y enfatizó en que el cuadro albirrojo no está en venta.

Sin embargo, agregó que: “hasta el momento no hay ningún comprador, pero si alguien está interesado, pues se le escuchará. A hoy no hay nada”.

El ingeniero había llegado al club cardenal para salvarlos de un déficit fiscal que alcanzaba los 22.000 millones de pesos y por el que también se acogió a un proceso de reorganización.

