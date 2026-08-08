Santa Fe está listo para River Plate: así fue su victoria contra Boyacá Chicó

Los jugadores de Santa Fe, celebrando el tanto de la victoria. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Independiente Santa Fe consiguió su primera victoria en la Liga BetPlay 2026-II. El conjunto cardenal derrotó 2-0 a Boyacá Chicó en El Campín y tomó aire después de un comienzo de campeonato en el que había sumado apenas un punto, producto de un empate y una derrota en sus primeras dos presentaciones.

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El partido, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo para el local. Santa Fe tuvo la posesión durante buena parte del primer tiempo, pero sufrió para transformar ese dominio en situaciones claras de gol. Incluso fue Chicó el que estuvo más cerca de romper el cero a los 36 minutos, cuando Santiago Mera aprovechó una desatención defensiva y estrelló un remate en el travesaño.

La reacción llegó después del descanso. Santa Fe realizó tres modificaciones de entrada, con los ingresos de Franco Fagúndez, Alexis Zapata y Maximiliano Lovera, y encontró rápidamente otra dinámica en ataque. A los 54 minutos, Fagúndez asistió a Hugo Rodallega, quien sacó un potente remate cruzado para marcar el 1-0 y destrabar un encuentro que hasta entonces se le había hecho incómodo al equipo bogotano.

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Con la ventaja, el cardenal empezó a manejar mejor el partido y encontró el segundo a los 77 minutos. Tras una acción ofensiva iniciada con un remate de Jáder Obrian, Sebastián Palma terminó enviando la pelota contra su propia portería para establecer el 2-0.

Santa Fe administró la diferencia durante el tramo final y aseguró sus primeros tres puntos del campeonato.

Así fueron los goles: el resumen, en video

Santa Fe piensa en la Copa Sudamericana

El triunfo llega además en un momento importante para Santa Fe, que ahora puede concentrarse en su próximo desafío contra River Plate. Después de un arranque irregular en la Liga BetPlay, el equipo cardenal recuperó confianza con una victoria en casa y dejó mejores sensaciones, especialmente por la reacción que mostró en el segundo tiempo antes de afrontar su compromiso frente al conjunto argentino.

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