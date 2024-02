“Se ha institucionalizado en este país amenazar jugadores”: Arias sobre Aja

Alfredo Arias, director técnico de Independiente Medellín. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Medellín y Fortaleza empataron este sábado en el Atanasio Girardot por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2024. Con un doblete, Roger Andretty Murillo puso en ventaja a la visita, pero Yairo Moreno y Jaime Peralta equilibraron el marcador.

Al final del partido, Alfredo Arias, el técnico del DIM, atendió a los medios en rueda de prensa y además de referirse al compromiso habló sobre la situación de su defensor José Aja, quien no formó parte de la convocatoria para enfrentar a Los Amis.

Más deportes: Fútbol femenino: entre avances, victorias y nuevos desafíos

“Lo de Aja da tristeza. Yo me he encontrado y saben lo que agradezco a este país por darme trabajo y cobijado junto a mi familia. Especialmente se ha institucionalizado en este país amenazar jugadores. Llevar más allá del juego, porque este no es el primer caso”, resaltó Arias.

El estratega uruguayo explicó que en el pasado ha pedido jugadores y que le dicen que no quieren volver por la hostilidad con la que tienen que convivir “¿No es triste eso? Si alguien se pudiera poner en el lugar del otro”.

Le puede interesar: Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la victoria de Pereira sobre Santa Fe

“Está bien cuando nos insultan si jugamos mal, pero cuando se transgrede y se llega a limitarle a un ser humano, a su familia, que pueda trabajar, lo que dignifica a un ser humano”, agregó Arias, subcampeón con el DIM el semestre pasado.

La no convocatoria de José Aja

Independiente Medellín anunció por medio de un comunicado oficial publicado este sábado que su defensor central, el uruguayo José Aja, no iba a ser parte de la nómina que va a enfrentar a Fortaleza por la fecha 7 de la Liga BetPlay.

El cuadro poderoso explicó que en las últimas semanas Aja y su familia han recibido constantes mensajes de acoso a través de las redes sociales. “De parte del club, el cuerpo técnico y el jugador se ha decidido proteger al ser humano y su familia”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador