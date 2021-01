Sherman Cárdenas, media vida en el fútbol profesional

Debutó en 2005 y, con apenas 31 años, es uno de los jugadores más experimentados del equipo que dirige Hárold Rivera.

Sherman Andrés Cárdenas Estupiñán tiene 31 años y ha pasado más de la mitad de su vida jugando al fútbol profesional. Debutó con el equipo de su tierra, el Atlético Bucaramanga, en 2005 y pasó luego por Millonarios, Equidad, Júnior, Nacional, Atlético Minero y Vitoria (de Brasil), Liga de Quito (de Ecuador) e Independiente Santa Fe, club al que llegó en préstamo este semestre con la difícil misión de reemplazar a Fabián Sambueza, el volante creativo argentino, quien se fue para el Júnior.

Sherman es un jugador de técnica exquisita y buen panorama de juego. No es muy dinámico, pero sí muy veloz mentalmente. Está cerca de llegar a 600 partidos como profesional y ha celebrado nueve títulos, cinco ligas colombianas, una Copa, una Superliga, dos torneos estatales en Brasil y la Copa Libertadores de 2016, con Atlético Nacional, con el que disfrutó del mejor momento de su carrera, justamente bajo las órdenes del técnico Reinaldo Rueda, ahora seleccionador nacional.

El volante santandereano llega al club cardenal con la intención de tener mayo continuidad que en Júnior, con el que jugó 26 partidos el año pasado, pero pocos de ellos completos. En 2019, con el Bucaramanga, disputó 41 partidos y anotó seis goles de los 63 que lleva en equipos de primera división.

“Para mí es un gran reto volver a Bogotá. Estaba muy joven cuando pasé por Millonarios y Equidad; no fue fácil, aunque me trataron muy bien. Ahora espero poder aportar mi experiencia en Santa Fe y mostrar la madurez y jerarquía que he adquirido como futbolista y como persona”, dice con tono tranquilo, pausado, el mismo de su juego.

Cárdenas tendrá a su lado a uno de sus grandes socios dentro de las canchas, Michael Rangel, quien tampoco gozaba de muchos minutos en el Júnior.

“Por fortuna, se logró un acuerdo y pudimos llegar a préstamo. El reto es grande porque Santa Fe viene de ser subcampeón y, de acuerdo con lo que hemos hablado con el profe Hárold Rivera y el grupo de jugadores, la meta es volver a llegar a la final y ganarla, así como hacer una gran Copa Libertadores”, explica Sherman, quien estuvo en las selecciones sub-17 y sub-20 de Colombia, pero no ha llegado a la de mayores.

Con respecto a su nuevo equipo, asegura que “en 2020 jugó muy bien, siempre muy sólido en defensa y práctico arriba. Los números respaldan el trabajo de todo el plantel, al que espero aportarle mi granito de arena para lograr algún título. Estamos trabajando bien, a pesar de los obstáculos por la cuarentena y los cambios de calendario y horarios. Ojalá pronto todo esto se solucione”, asegura Sherman, quien ha tenido que afrontar la enfermedad de su hija Shenoa, a quien le diagnosticaron leucemia hace dos años.

“Ella, por fortuna, está súper bien. Ha sido un proceso largo, una prueba dura, pero la vamos superando”, dice agradecido por la mejoría de la pequeña, quien está con su madre en Bucaramanga, mientras Sherman lucha desde la distancia para que a ellas no les falte nada.

Sobre la plantilla cardenal y los objetivos en este 2021, Sherman señala que “el ambiente de trabajo es muy agradable, nos recibieron con ilusión y eso a uno lo motiva mucho, pero también lo compromete a querer dar todo por Santa Fe”.

Sabe las expectativas que ha generado su llegada y lo que espera la afición. “Venir a un club grande significa una gran responsabilidad, sobre todo porque en los últimos años Santa Fe ha sido uno de los equipos que ha dominado el fútbol colombiano. Yo creo que tengo el fútbol y la mentalidad para ayudar a ganar trofeos y hacer divertir a la gente. Espero retomar rápido mi mejor nivel y tener continuidad en la cancha, que es lo más importante para un jugador, porque eso hace que física y mentalmente uno se sienta bien e importante para el grupo”.

Sherman no estuvo en el estreno de Santa Fe en la Liga frente a Nacional, derrota en Medellín, pero ya está disponible para cuando el técnico Hárold Rivera lo requiera.

El duelo contra el Tolima, que se iba a jugar este domingo en Tenjo, finalmente no se pudo disputar por les medidas que tomó la Gobernación de Cundinamarca para prevenir la propagación del COVID-19. Dimayor y los clubes buscan alternativas para jugar esta semana.