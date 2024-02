Siguen las sospechas por apuestas en el fútbol colombiano: presidente pide audios del VAR

😳 Me parece una BROMA el penal que acaban de sancionar a favor de Envigado. Heider Castro (VAR) llama a Ferney Trujillo y el árbitro sanciona una supuesta sujeción que en verdad no generó ningún impacto en la acción como tal. Yo nunca he visto esto en mi vida #LigaBetPlay pic.twitter.com/vHdmFxfLIE