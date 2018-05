“Soy volante de marca, pero puedo jugar de lateral”: Jefferson Lerma

Redacción deportes

Este martes, uno de los elegidos para hablar desde la concentración de la selección de Colombia fue Jefferson Lerma, el futbolista de 23 años, del Levante, quien es una de las novedades de José Néstor Pékerman para el Mundial de Rusia. Desde Milanello, sede del Milán en Italia, el caucano se refirió al momento que vive, a la experiencia que ha tenido durante estos días y de lo que espera en la Copa del Mundo.

“Llego en un gran momento y estoy emocionado por lo que he venido haciendo. Creo que en los últimos meses he evolucionado en mi juego y por eso estoy acá. Me siento orgulloso de lo que he logrado y por haberme ganado un puesto”, dijo con su voz suave, con una tonalidad que denota timidez, más no inseguridad, con la mirada al piso del que piensa mucho antes de responder.

Lerma y su manera de hablar, su personalidad apacible, todo lo contrario a lo que demuestra en la cancha, como si fuera otra persona. “He aprendido muchas cosas acá. Todo más rápido porque no queda tiempo de nada”, apuntó el caucano, quien de a poco se ha ido acostumbrado a atender a los medios de comunicación, otra obligación que no reniega.

Le puede interesar: Lerma renovó con el Levante hasta 2022

En cuanto a la posición en la que Pékerman podría utilizarlo, Lerma fue sincero y de paso dio una gran pista que muchos ya sabían. “Puedo jugar de volante o de lateral depende de las necesidades del cuerpo técnico. Siempre lo haré con el mayor de los gustos y en pro de un objetivo en común”.

Por último, Lerma se refirió a los jugadores de la selección con los que tiene más empatía. “Barrios y Mina, y el grupo en general, solo que con ellos soy más cercano. Pero la unidad que tenemos es increíble y eso se siente en el ambiente”, concluyó.

Recordemos que Lerma ha jugado cuatro partidos con la selección de mayores, todos amistosos: dos en 2017 (Francia y Australia) y dos este año (China y Corea) para un total de 286 minutos en cancha.