Jefferson Lerma renovó con el Levante hasta 2022

Redacción deportes

El aplomo, la seguridad y la confianza que genera Jefferson Lerma con el Levante fue recompensada por el club de Valencia. El colombiano renovó su contrato hasta el año 2022. “Estoy muy feliz. Era lo que estábamos esperando y ya se ha conseguido”. Fue el mensaje enviado por Lerma tras acrecentar en el tiempo el compromiso que le mantiene vinculado al club.

Lerma estaba vinculado al Levante por su anterior contrato hasta 2020. Su agente negociaba la renovación desde el pasado mes de octubre, aunque las conversaciones se detuvieron y solo se han reanudado al conseguir el equipo la permanencia en primera división.

Jefferson Lerma ha cumplido su tercera temporada en el Levante, equipo con el que ha anotado un gol. “He madurado día a día en lo profesional y en lo personal. Son pasos que he dado en la vida y estoy muy contento”, precisó el jugador nacional en declaraciones difundidas por la página del equipo.

Lerma arribó al Levante en las jornadas finales de agosto de 2015, procedente del Atlético Huila. Su crecimiento como futbolista resulta innegable desde su incorporación a la escuadra azulgrana. Lo demuestra sus últimas comparecencias con la Selección de Colombia en los duelos previos al Mundial que se disputará en apenas un mes en Rusia. Lerma ha disputado 92 partidos con el Levante desde su llegada.

Jefferson Lerma asume que el curso en recorrido resulta pródigo en acontecimientos. Su ascendente en el bloque de Paco López se corresponde con su aterrizaje en el universo de la Selección de Colombia. Y el Mundial de Rusia brilla sobre el horizonte. “No he pasado desapercibido. Me han pasado cosas maravillosas esta temporada, pese a que ha habido algunos baches que he superado. Estoy contento por eso y trata de disfrutar”.

El equipo valenciano es decimosexto en la tabla, 14 puntos por encima de los puestos de descenso a falta de dos jornadas de liga.