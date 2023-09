Tabla de posiciones Liga BetPlay: así quedó tras las goleadas de Santa Fe y América

Santa Fe y Millonarios anoche en El Campín. Foto: Dimayor

Tras una jornada vibrante este domingo, con tres buenos partidos, quedó casi completa la décima fecha de la Liga BetPlay, a la espera de otros tres partidos este lunes: Envigado vs. Águilas, Huila vs. Tolima y Bucaramanga vs. Alianza Petrolera.

Por un lado, Once caldas, que le ganó 2-1 a Deportivo Pereira en Risaralda, arrancó el día. El blanco blanco se puso a tiro de los ocho y está décimo, a solo un punto de entrar al grupo de privilegio.

Por otro lado, en los dos grandes clásicos del domingo, hubo goleadas y alguna fue inesperada.

La primera fue la de América, que vapuleó 3-0, con doblete de Adrián Ramos y un tanto de Andrés Sarmiento, a un Cali demasiado pasivo en el Estadio Pascual Guerrero.

La segunda fue la de Santa Fe, que venció 4-2 a un Millonarios diezmado y con nueve hombres por la expulsión de Macalister Silva y Daniel Giraldo.

¡Y así vamos 🇮🇩! Paso a paso, partido a partido.#LaFamiliaDelLeón 🦁 pic.twitter.com/hykptM9aiT — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 11, 2023

El sábado, Medellín, que es líder, le había ganado 1-0 a Nacional, mientras que Junior de Barranquilla bailó 7-1 a Unión Magdalena y La Equidad empató 0-0 con Chicó. El viernes, en la apertura de la jornada, Pasto le ganó 1-0 a Jaguares.

Así quedó la tabla tras la jornada de este domingo en la Liga BetPlay

