Tabla de posiciones y próxima fecha de la Liga BetPlay

De la mano de Juan Fernando Quintero, América lidera la tabla de la Liga BetPlay y está invicto en la Copa Sudamericana. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con un discreto empate 0-0 en el estadio El Campín, Millonarios y Deportivo Pereira se pusieron al día en la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional colombiano.

El equipo que dirige David González sumó un puso frente a su afición y llegó a 31 unidades, que le garantizan matemáticamente la clasificación a los cuadrangulares semifinales del torneo.

América, líder con 33 puntos, Nacional, que tiene 32, y Junior, que lleva 31, también avanzaron a la siguiente fase del torneo a falta de tres jornadas para el final del todos contra todos.

No todos los equipos han jugado el mismo número de partidos porque muchos compromisos se han aplazado por diferentes razones y se han tenido que reprogramar.

América y Chicó, por ejemplo, ya han jugado 18, mientras que Medellín y Tolima, tienen solamente 16. Dimayor no ha oficializado el resultado del juego Unión vs. Once Caldas, que ganaban los manizaleños en Santa Marta cuando tuvo que ser suspendido por invasión de algunos aficionados a la cancha.

Así se jugará la fecha 18 de la Liga BetPlay

Este viernes 9 de mayo comienza la fecha 18 del torneo con los duelos Tolima vs. Unión (6:30 p.m.) y Bucaramanga vs. Medellín (8:30 p.m.).

El sábado 10, Envigado recibe a Águilas a las 3:00 p.m., en el clásico joven de Antioquia. A las 5:10 p.m. se enfrentan en Techo dos equipos bogotanos, Fortaleza y Equidad. Santa Fe y Junior, desde las 7:20 p.m., cierran la jornada sabatina en El Campín.

El domingo hay tres compromisos más. Alianza vs. Cali (4:00 p.m.), Nacional vs. Llaneros (6:00 p.m.) y Once Caldas vs. Millonarios (8:20 p.m.).

Deportivo Pereira y Pasto juegan en el Hernán Ramírez Villegas el martes, a partir de las 7:30 p.m.. Todos los partidos se verán por la señal de Win Sports+.

Así va la tabla de la Liga BetPlay

POS Equipo PTS. PJ PG 1 América 33 18 13 2 Nacional 32 17 17 3 Millonarios 31 17 10 4 Junior 31 17 9 5 Medellín 29 16 11 6 Santa Fe 27 17 7 7 Tolima 27 16 7 8 Once Caldas* 26 16 1 9 Pasto 26 17 1 10 Cali 24 17 2 11 Alianza 23 17 -4 12 Pereira 22 17 -1 13 B/manga. 20 17 -2 14 Envigado 18 17 -9 15 Llaneros 17 17 -6 16 Fortaleza 17 17 -12 17 Chicó 17 18 -16 18 Águilas 12 17 -6 19 Equidad 10 17 -12 20 Unión* 8 16 -10

* Dimayor aún no ha oficializado la victoria de Once Caldas frente a Unión Magdalena, ni la diferencia de goles.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador