“Teo” Gutiérrez, rey del fútbol colombiano

Teófilo Gutiérrez ha marcado siete goles y ha hecho dos asistencias en 18 partidos jugados con el Deportivo Cali. / Dimayor

En medio de una lesión y de días difíciles en el Júnior de Barranquilla, pero sobre todo con el sueldo millonario que percibía mes a mes, el matrimonio de Teo Gutiérrez con el equipo tiburón llegó a su fin. Y así, en agosto, se le abrieron las puertas del Deportivo Cali con una cuenta de cobro mucho más modesta.¿El objetivo? Recuperar la confianza. ¿Su contrato? Hasta el 31 de diciembre de 2021. Le quedan siete días.

Tardó algunos partidos en poder jugar, en recuperar la forma. Un mes después llegó al club Rafael Dudamel a reemplazar a Alfredo Arias, un entrenador que no tuvo suerte, al que le faltó respaldo y quien sembró las bases de este Deportivo Cali. Pero el venezolano, que pregona un buen juego defensivo, en el que los delanteros son los primeros defensores, se estrelló con el dilema de poner a jugar a Teo Gutiérrez.

Todo sobre la final de la Liga BetPlay 2021 en El Espectador

“Al principio sentía que Teo condicionaba mi trabajo táctico, porque no sabía dónde ubicarlo. Luego, al entenderlo, él me ha hecho un mejor entrenador al saber cómo sacarles provecho a tus mejores hombres. Había incertidumbre por cómo iba a ser el manejo con él y su comportamiento. No puede estar por fuera del equipo inicialista nunca. Potencia al resto con su sola presencia”, apuntó hace un tiempo Dudamel en entrevista con Win Sports.

Teo le dio un salto competitivo a un gran plantel al que le faltaba confianza y una dosis de jerarquía. Con el correr de los meses, de los partidos, sobre todo con la polémica eliminación en Copa ante Nacional, famosa por la tableta en la rueda de prensa de Dudamel, el plantel se dio cuenta de que podía aspirar a lo más alto. Y llegaron.

“Lloré mucho estos meses cuando estaba lesionado. Nadie entendió mi lesión. Solo Dios sabía a dónde me iba a llevar y me iba a poner como rey, porque Dios es fiel. Deportivo Cali me abrió las puertas”, fueron las palabras de Teo tras celebrar la décima estrella del Deportivo Cali con él como principal referente.

Teo Gutiérrez, el perfume europeo del Deportivo Cali

Ya son 15 títulos en cinco países diferentes. Volvió a Colombia y le regresó los títulos al Júnior. Y ahora salió campeón con un equipo que no celebraba hace seis años, una leyenda.