Tolima, único ganador en la jornada del viernes de la Liga BetPlay

Deportes Tolima venció 3-1 al Once Caldas, en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué. Foto: Dimayor

Comenzó la segunda fecha de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano. En el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Deportes Tolima logró la primera victoria del torneo luego de que cayera en su visita al América, en la jornada inicial.

El equipo pijao, dirigido por Juan Cruz Real, se fue en ventaja frente al Once Caldas gracias a un autogol de Jorge Cardona, cuando apenas iban seis minutos de juego. Amplió la ventaja poco después por intermedio de Yeison Guzmán. Antes del entretiempo Cardona se reivindicó y descontó de golpe de cabeza, pero a los 73 minutos en venezolano Eduardo Sosa decretó el 3-1 final.

El próximo sábado, Tolima volverá a jugar en casa ante Águilas Doradas, mientras que Once Caldas regresa a Manizales y será local frente al Deportivo Cali.

Doloroso empate de Equidad

En el segundo partido del viernes, a Equidad se le escapó la victoria sobre Envigado en el tiempo de adición. Los aseguradores se había ido arriba con un gol de media distancia de David Camacho, a los 41 minutos, pero no concretaron un par de opciones para alargar la diferencia.

Envigado, muy tímido durante casi todo el partido, apenas se atrevió a atacar con todo en el último cuarto de hora, pero no tenía la claridad para generar verdadero peligro. Hasta que a los 92 minutos, tras un rebote, Yeferson Rodallega ganó en velocidad y con un potente zurdazo venció al arquero Washington Ortega, para el 1-1 final.

Equidad visitará al Boyacá Chicó en la tercera fecha, mientras que Envigado recibirá al Unión Magdalena, en el Parque Estadio Sur.

Otro empate pastuso

Después de haber igualado sin goles ante Millonarios, en la primera fecha, Deportivo Pasto empató nuevamente en el estadio Libertad de la capital nariñense, esta vez contra Alianza Petrolera.

Pegaron primero los dirigidos por José Flavio Torres, por intermedio del defensa Jerson Malagón, pero antes del final del primer tiempo el argentino Pablo Bueno logró el empate. Los locales se quedaron con un hombre menos por la expulsión del venezolano Jesús Quintero, a los 79 minutos, pero el marcador no se movió más.

El fin de semana que viene Alianza será local ante Millonarios y el Pasto jugará contra el América, en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

La segunda fecha de la Liga BetPlay sigue este sábado con un solo partido, el que protagonizarán en El Campín los dos más recientes campeones, Millonarios y Deportivo Pereira, desde las 8:30 p.m.. Los duelos Águilas vs. Nacional, Unión vs. América y Cali vs. Santa Fe se aplazaron porque la Policía anunció que no podría prestar el servicio de vigilancia en Rionegro, Santa Marta y Cali durante el fin de semana.

El domingo Medellín recibe al Júnior a las 8:10 p.m. y el lunes Jaguares a Chicó, desde las 7:00 p.m..

