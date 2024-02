Tolima venció a Millonarios y asumió el liderato de la Liga Betplay

Álex Castro (der.) corre a celebrar con su hinchada el primer gol de Tolima sobre Millonarios, ante es desconsuelo del arquero Álvaro Montero. Foto: @cdtolima

En el partido que abrió la cuarta jornada de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano, Deportes Tolima venció 2-0 a Millonarios, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Gracias a su tercera victoria en línea, el conjunto pijao asumió el liderato del torneo.

Dirigido por David González, el equipo vinotinto y oro dominó el juego a su antojo e hizo ver muy mal a su rival, afectado por la baja por lesión de algunos de sus mejores hombres. Tolima llegó a nueve puntos y superó a Junior y Águilas Doradas, que lo escoltan con siete unidades, pero un partido menos.

El duelo en Ibagué comenzó parejo, con dos equipos acostumbrados a manejar bien la pelota, pero sobre todo a hacer transiciones rápidas. Por eso, el que anotara primero tendría no solo la ventaja en el marcador, sino la comodidad de jugar como más le gusta.

Y aunque Millonarios asustó un par de veces, con remates de media distancia de Leonardo Castro, fue Tolima el que abrió el marcador, por intermedio de Alex Castro, con algo de complicidad del arquero Álvaro Montero. Poco después, Yeison Guzmán aumentó la cuenta tras un error compartido entre Andrés Llinás y Montero, cuando el volante paisa peleó una devolución corta del defensa y le ganó el balón al cuidapalos para después definir ante el arco vacío.

Los azules no reaccionaron con vehemencia. Las modificaciones que hizo el técnico Alberto Gamero, que estaba celebrando su cumpleaños número 60, no surtieron efecto. De hecho, pese a una muy leve reacción de los visitantes y una que otra llegada bien resuelta por el arquero Neto Volpi, en el complemento fueron los locales los que manejaron el juego.

Tras una de sus peores presentaciones en el último tiempo, Millonarios quedó con cinco puntos en cuatro juegos, producto de su triunfo sobre Medellín y los empates con Bucaramanga y Alianza. En la próxima fecha, el miércoles 7 de febrero, recibirá al América de Cali. Tolima visitará el sábado 10 a Equidad.

⏱️90' Termina el partido en el Murillo Toro.



🟤🟡 TOL 2️⃣ - 0️⃣ MFC 🔵⚪️#JuntosPorLaGrandeza pic.twitter.com/ZfIz86aW9J — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 4, 2024

La cuarta fecha de la Liga BetPlay continúa este domingo con los partidos Fortaleza vs. Envigado (4:00 p.m.), Águilas vs. Nacional (6:10 p.m.) y Alianza vs. Junior (8:20 p.m.) en Valledupar. El domingo lunes de disputarán tres juegos más: Chicó vs. Pereira (4:00 p.m.), Pasto vs. Jaguares (6:10 p.m.) y Medellín vs. Cali (8:20 p.m.). El martes Once Caldas recibe a Equidad (6:10 p.m.) y Santa Fe a Bucaramanga (8:20 p.m.).

