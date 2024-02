Triunfos de Nacional y Junior en la jornada dominical de la Liga Betplay

Atlético Nacional, con buen acompañamiento de su hinchada, venció a Águilas como visitante. Foto: Aguilas Doradas

Con goles de Edier Ocampo, Robert Mejía y Felipe Aguirre, Atlético Nacional venció 3-0 a Águilas Doradas, en Rionegro, por la cuarta jornada de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano.

Vea también: Triplete de Miguel Ángel Borja en la goleada de River Plate sobre Vélez Sarsfield

El equipo que dirige John Bodmer dominó claramente las acciones en la primera media hora y sacó dos goles de diferencia que le permitieron sortear con éxito la expulsión de Joan Castro por doble amonestación justo antes del descanso.

Aunque Águilas mejoró y generó varias opciones de gol, ni siquiera puso descontar, en buena medida gracias a la buena actuación de su nuevo arquero, el paraguayo Santiago Rojas. Nacional llegó a siete puntos y ascendió a la tercera posición del torneo, detrás de Junior y Tolima.

Lea también: Segunda victoria de Colombia en la Copa América de Futsal

A primera hora, Fortaleza y Envigado igualaron a un gol en el estadio de Techo, en Bogotá. Juan Manuel Cuesta puso en ventaja a los visitantes a los 15 minutos de juego, pero Kevin Padilla igualó la acciones para los capitalinos, que jugaron con un hombre menos desde los 7 minutos por la expulsión de Alejandro Moralez.

Fiesta de la Liga BetPlay en Valledupar y celebración juniorista

El último partido del domingo lo protagonizaron Alianza y Junior, en el estadio Armando Maestre de Valledupar, en medio de un ambiente de fiesta y carnaval. En la primera parte fue un duelo de ida y vuelta, con muchas emociones en los arcos.

La intensidad bajó en el complemento y no se veía cómo podía llegar la anotación hasta que Leonardo Saldaña le cometió una falta en el área a José Enamorado, para que el goleador Carlos Bacca decretara el 1-0 favor del actual campeón de Colombia, ahora líder invicto del torneo, con 10 puntos, uno más que Tolima y con tres de ventaja sobre Nacional, Fortaleza y Águilas.

La cuarta fecha de la Liga Betplay comenzó el sábado con el triunfo 2-0 de Deportes Tolima sobre Millonarios, con anotaciones de Álex Castro y Yeison Guzmán. El equipo que dirige David González logró su tercera victoria consecutiva, pues venía de derrotar a Pasto y América.

Lea también: Mundial de la Fifa 2026: Inauguración en el Azteca, final en Nueva Jersey

Precisamente el cuadro escarlata, ahora dirigido por el venezolano César Farías, venció a Patriotas de Boyacá, en un partido que se le complicó mucho más de lo esperado y que solo pudo resolver gracias a un autogol del defensa Juan Carlos Díaz, quien al intentar rechazar un centro de costado, mandó el balón dentro de su arco.

La jornada sigue este lunes con tres juegos: Chicó vs. Pereira (4:00 p.m.), Pasto vs. Jaguares (6:10 p.m.) y Medellín vs. Cali (8:20 p.m.). El martes Once Caldas recibe a Equidad (6:10 p.m.) y Santa Fe a Bucaramanga (8:20 p.m.).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador