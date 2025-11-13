Logo El Espectador
Último llamado a los cuadrangulares: así son las cuentas finales de los equipos en la pelea

América, Alianza, Santa Fe, Águilas y Once Caldas pelean por los dos cupos restantes en la última fecha del todos contra todos. Los partidos decisivos se jugarán en simultáneo, con el punto invisible también en disputa.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
13 de noviembre de 2025 - 12:00 p. m.
Foto: Archivo Particular

La fase regular de la Liga BetPlay II-2025 cierra la primera fase esta noche (7:00 p.m.), la mayoría de partidos se disputarán en simultáneo, como dicta el reglamento cuando hay definiciones pendientes para promover el fair play. En juego están los dos últimos...

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

