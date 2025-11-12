¡Llegó la hora de la verdad! Así se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay

El trofeo y el balón de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Liga BetPlay 2025 se prepara para su recta final del todos contra todos y así dar inicio a unos nuevos cuadrangulares. Hasta el momento, seis equipos ya tienen asegurado su cupo en la fase final, mientras que otros cuatro luchan por los dos lugares restantes.

La jornada arranca hoy, miércoles 12 de noviembre, con dos partidos entre equipos ya eliminados. La Equidad —que disputa su último encuentro con ese nombre y con los tradicionales colores verde y blanco— recibe en el Metropolitano de Techo a un Deportivo Pereira que aún no logra levantarse de su crisis administrativa.

Por otro lado, la gran decepción de la temporada, Millonarios, visita en Tunja a Boyacá Chicó. El duelo se jugará sin público.

Los partidos restantes se jugarán en simultáneo el jueves, en una jornada que promete ser de infarto. El pitazo inicial será a las 7:00 p.m., momento en el que comenzará a definirse el destino de los equipos que buscan un lugar en la fiesta de fin de año de la Liga BetPlay.

Llaneros recibirá en el Rey Pelé al ya descendido Envigado; mientras que Deportivo Cali, que acumula cinco derrotas consecutivas, enfrentará a Once Caldas, matemáticamente sin posibilidades de clasificar.

Los otros seis encuentros sí serán cruciales de cara a la clasificación o al punto invisible. Santa Fe, que depende de sí mismo para avanzar, recibe en casa a Alianza Valledupar, octavo en la tabla por ahora.

Águilas Doradas, otro de los que lucha por clasificar, se mide ante Deportes Tolima, que aspira al primer puesto del campeonato. América de Cali, séptimo en la clasificación, visita en el Atanasio Girardot a Independiente Medellín.

Fortaleza, la gran sorpresa del torneo, busca terminar en lo más alto de la tabla y en Santa Marta irá por una victoria ante el descendido Unión Magdalena.

Bucaramanga, tercero con 37 puntos —los mismos que Medellín y Nacional—, quiere quedarse con uno de los dos primeros lugares y asegurar el punto invisible, cuando visite a Deportivo Pasto.

Y, por último, en el partidazo de la fecha, en Barranquilla, Junior recibe a Atlético Nacional, que también piensa en su compromiso de Copa contra América, programado para el fin de semana.

Los horarios de la fecha 20

Miércoles:

La Equidad vs. Deportivo Pereira | 4:00 p.m. | Metropolitano de Techo

Boyacá Chicó vs. Millonarios | 8:20 p.m. | La Independencia

Jueves:

Llaneros vs. Envigado | 7:00 p.m. | Bello Horizonte - Rey Pelé

Santa Fe vs. Alianza | 7:00 p.m. | El Campín

Medellín vs. América | 7:00 p.m. | Atanasio Girardot

Pasto vs. Bucaramanga | 7:00 p.m. | Departamental Libertad

Águilas Doradas vs. Tolima | 7:00 p.m.| Alberto Grisales

Junior vs. Atlético Nacional |7:00 p.m.| Metropolitano Roberto Meléndez

Unión Magdalena vs. Fortaleza | 7:00 p.m.|Sierra Nevada

Deportivo Cali vs. Once Caldas | 7:00 p.m.|Palmaseca

Así está la tabla de la Liga BetPlay 2025 antes de la fecha 20

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador