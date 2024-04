Vea la expulsión que le perdonaron a Daniel Cataño en el partido contra Pereira

¡ERA ROJA!

En el @DeporPereiraFC vs @MillosFCoficial el árbitro Luis Delgado NO expulso a Cataño del Embajador por la conducta violenta (codazo en la cara a Pestaña) solo lo amonesto. Trujillo el VAR no dijo nada de nada

📽WinSports pic.twitter.com/53CDfJP77G