Violencia entre hinchas empaña liderato y clasificación de Atlético Nacional

El delantero antioqueño Jefferson Duque marcó el primer gol del triunfo de Atlético Nacional ante Patriotas. Foto: Dimayor

En un partido muy parejo e intenso, Atlético Nacional fue más efectivo y venció 2-0 a Patriotas, en Tunja, por la fecha 14 de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional colombiano. Con ese resultado, el equipo verdolaga llegó a 30 puntos, asumió el liderato de la tabla y aseguró matemáticamente su clasificación para la próxima fase del torneo.

Entérese de toda la actualidad deportiva en El Espectador

Sin embargo, la trabajada victoria se vio empañada por la violencia de sus hinchas. Horas antes del juego Barras del club verdolaga se enfrentaron en varios tramos de la carretera entre Bogotá y Tunja. Según las autoridades hay varios heridos con armas cortopunzantes.

Patriotas, que ha mejorado mucho de la mano del técnico Arturo Boyacá, vendió cara su derrota y le jugó mano a mano a un equipo con mejor plantel. Sin embargo, no fue efectivo frente al arco de Kevin Mier, una de las figuras del partido.

Egan Bernal: “No tengo fecha de regreso, sería irresponsable ponerme esa presión”

No la tuvo fácil el equipo antioqueño, que apenas desequilibró el marcador a los 57 minutos, cuando Jefferson Duque aprovechó un pase de Andrés Andrade para marcar su octavo gol ante Patriotas, que generó un par de opciones para empatar antes de que Sebastián Gómez, en un contragolpe, sellara el triunfo.

Pelea entre hinchas del Nacional deja 5 heridos. https://t.co/kv0DzbLxK6 — El Espectador (@elespectador) April 3, 2022

Nacional es líder del torneo, con 30 puntos, uno más que Tolima, que le ganó de visitante 2-0 al Deportivo Pereira. Millonarios, que enfrenta este domingo al América, en Cali, es tercero. Medellín, que superó 2-1 a Envigado, ocupa la cuarta casilla, con 25 unidades.

Histórica medalla de oro de Colombia en natación artística

Este domingo se juegan los partidos Águilas vs. Jaguares, América vs. Millonarios y Santa Fe vs, Unión Magdalena. Y el lunes Cortuluá vs. Pasto y Once Caldas vs. Bucaramanga.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador