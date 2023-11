Willington Ortiz sobre Millonarios vs. América: “El corazón siempre va a ser azul”

Willington Ortíz es ídolo de Millonarios y de América. Foto: Archivo El Espectador

Millonarios recibe a América de Cali por la segunda fecha en el grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. En la previa del partido, El Espectador habló con Willington Ortiz y le preguntó su opinión sobre este juego.

MIRE ACÁ LA ENTREVISTA: Willington Ortiz: “No quise ser un referente, jugué al fútbol para ser feliz”

“Hoy la rivalidad y entre América y Millonarios está viva y es muy bonita porque los dos equipos superaron momentos muy difíciles. Son candidatos y tienen opciones para ganar el título, las dos hinchadas deben estar contentas”, le dijo a este diario Willington Ortiz.

Ídolo para las dos hinchadas, Ortiz explicó cómo vive la rivalidad: “Como jugador traté de dar lo mejor para los dos clubes. Ahora, a veces me pasa que me encuentro en la mitad de los dos. El amor me hala para un lado, pero me gusta que le vaya bien al otro. Es algo como que no sabés en dónde estás. El corazón, sin embargo, siempre va a ser azul”.

Sobre las eliminatorias: Willington Ortiz sobre Luis Díaz: “Ya entró en la historia de la selcción de Colombia”

Además, Willy explicó como está su pronta vinculación con Millonarios, que se frenó por una vieja demanda que el exjugador tenía contra el club: “No tengo ninguna diferencia con Millonarios. Todo está bien, tenemos una muy buena relación y la idea es colaborarle el club”.

Sobre Alberto Gamero, el exjugador dijo: “Es un hombre que ve muy bien el fútbol y que hoy tiene a Millonarios en la cima. Es, además, una persona generosa, que reconoce a su gremio y respeta a los jugadores que un día pasamos por el club y hoy podemos aportar otras cosas para hacer de Millonarios una institución todavía más grande. Es, sobre todo, un gran ser humano. Por eso, no vas a encontrar una persona que quiera al fútbol que desee que a Alberto Gamero le vaya mal con el equipo. Sin importar los colores”.

Más: Fortaleza venció a Cúcuta en la final del semestre y ascendió a la Liga BetPlay

Y también habló de Lucas González: ““Es un joven interesante y es extraño porque trae una forma de jugar de los viejos. Este América juega como se hacía en los 60, con cinco atacantes y con dos defensores. Él es joven, pero retoma cosas viejas del futbol y las adapta a una manera actual de jugar. Eso es lo que los ha hecho fuertes y es algo para reconocer y aplaudir”.

🔜 Próximo partido

🏆 Liga 2023-2

⚽️ Fecha 2 Cuadrangular B

🆚 América

📆 Domingo 19 de noviembre

⏱ 4:00pm

🏟 Estadio El Campín

🎫 https://t.co/KHpZUXxi1G



¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️🔝 pic.twitter.com/m6SIP22BfH — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 16, 2023

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador