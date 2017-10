AFA habla con embajador ruso tras imagen de Messi en mensaje del EI

El seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, se reunieron este jueves con el embajador de Rusia en Buenos Aires, Viktor Koronelli, a propósito de la supuesta amenaza del grupo terrorista Estado Islámico (EI) al Mundial 2018 utilizando una imagen de Lionel Messi.

Argentina jugará en Moscú dos amistosos: el primero el 11 de noviembre contra Rusia, y el siguiente ante Nigeria tres días más tarde, ambos en el Estadio Luzhnikí.

Pro-#ISIS media unit Wafa' Foundation continues to threaten 2018 FIFA #WorldCup, this time using an image of #LionelMessi in a prison outfit pic.twitter.com/isB8RDKYAK

