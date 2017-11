Aficionados del Marsella sentencian a Evra: "lárgate", publicaron en pancartas

AFP

"This game is over (Este juego está acabado)", escribieron en una pancarta los ultras del Olympique de Marsella dirigiéndose a Patrice Evra, este domingo antes del partido ante el Caen, parodiando así el eslogan que utiliza frecuentemente el jugador, "I love this game" (Amo este juego), que dio una patada el jueves a un ultra.

La pancarta fue desplegada en una de las tribunas del estadio Velodrome de Marsella, en la zona donde se sitúa el grupo ultra Dodger's. Además, otros grupos de aficionados pidieron "amor a la camiseta" y "respeto a los aficionados".

Después del 2-0 provisional en el marcador favorable a los locales, desde otra tribuna del estadio se desplegó otra pancarta con el lema: "Te creíste por encima de la institución del Marsella y de sus aficionados, no te queremos más con nuestros colores; lárgate".

El exinternacional francés propinó el jueves una patada a un aficionado en Portugal antes del partido de la Europa League ante el Guimaraes. Las imágenes dieron la vuelta al mundo.

El incidente tuvo lugar durante el calentamiento, en una parte de la grada reservada a aficionados del Marsella. Después de una conversación con esos ultras, Evra reaccionó con enfado y soltó una patada, antes de que los empleados del estadio intervinieran para poner fin al altercado. El jugador fue apartado por su club y está a la espera de recibir una sanción disciplinaria.