Edwin Cardona, Sebastián Villa y Jorman Campuzano anotaron en la goleada de Boca Juniors a Vélez por 7-1.

Boca Juniors goleó por 7-1 a Vélez Sarsfield como visitante en uno de los partidos jugados el domingo por la cuarta fecha de la Copa de la Liga del fútbol argentino, y llegará tonificado al duelo del domingo próximo contra su archirrival River Plate.

En el porteño barrio de Liniers, tras varias semanas de andar discreto Boca recuperó la confianza ante Vélez, que llegaba a este partido como líder de la Zona B, con una goleada de carácter histórico.

El colombiano Edwin Cardona (21) abrió la cuenta con un magnífico tiro libre a ras del piso que pasó por debajo de la barrera; aumentó su compatriota Sebastián Villa (31 y 53) y luego convirtieron Gonzalo Maroni (55 y 74), el ‘Apache’ Carlos Tevez (62) y el volante ‘cafetero’ Jorman Campuzano (89) para Boca.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | ¡Impresionante, Edwin! Cardona la tiro al ras del suelo y dejó sin chances a Hoyos para abrir el partido en Liniers.#VELBOCxTNTsports pic.twitter.com/N2G3m1k4kE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 8, 2021

“Me he sentido cómodo. Estoy aprovechando la oportunidad que me da el cuerpo técnico en cada partido y solamente queda demostrarlo dentro del terreno de juego. (...) A la pelota hay que acariciarla, es la que nos da todo, o personalmente me da muchas alegrías, es mi trabajo, es lo que amo. La pelota no se puede maltratar”, dijo Cardona.

Juan Lucero (26) anotó el único tanto para el conjunto velezano, que había ganado sus tres partidos previos y sufrió un durísimo impacto.

De este modo, Boca vuelve a acercarse a los primeros puestos de la Zona B pero, sobre todo, recupera aire de cara a un partido imperdible el domingo próximo contra River, en la Bombonera.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | ¡A máxima velocidad! Cardona metió un pase perfecto, Villa desparramó a Hoyos y definió de zurda para marcar el 2-1 de Boca en el Amalfitani. #VELBOCxTNTsports pic.twitter.com/A6d3TprryY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 8, 2021

“Estoy contento por el rendimiento del equipo, que era lo que nos estaba faltando. Tenemos que darnos cuenta que somos los bicampeones, tenemos que demostrarlo y también que nos respeten, porque por algo somos los últimos ganadores”, destacó Tevez.

“Tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo, cuando tenés una línea de trabajo hay que seguir y pensar que podemos ir por el tricampeonato, pero hay que arremangarse, correr y meter”, amplió el experimentado ídolo de Boca.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | ¡Otra vez la dupla! Cardona le metió un gran pase a Villa, que encaró para adentro y sacó un latigazo tremendo para el tercero de Boca.#VELBOCxTNTsports pic.twitter.com/tcX0yOlm57 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 8, 2021

Más temprano, Estudiantes se mantuvo como escolta de Colón en la Zona A, para lo cual aplastó como visitante a Arsenal por 5-0 en Sarandí, con goles de Leandro Díaz (3, de penal, y 53), Ángel González (16), Juan Sánchez Miño (42) y el uruguayo Martín Cauteruccio (62), este último con un exquisito taco.

Además, Unión le dio otro empujón hacia abajo a Patronato de Paraná, al que superó por 1-0 con gol de Juan Manuel García (62), y Gimnasia y Defensa y Justicia igualaron 1-1.