El equipo brasileño le ganó 2-1 al club de Ibagué en el debut de la Copa Suramericana.

Recientemente, el problema de Deportes Tolima es que olvida que el fútbol es mucho más sencillo cuando se apela a lo colectivo, y que las individualidades están para complementar, mas no para salvar, en principio, claro.

Y por eso es que al club de Ibagué se le olvida asociarse y de lo que es capaz de hacer con la pelota. Y entonces cae en un pánico escénico al ser una competencia internacional y al final de todo pierde con Bragantino en Brasil en su debut en la Copa Suramericana.

Todo comenzó como terminó: con errores. El primero en el minuto 10 de juego cuando, por tratar de sacar una pelota de su área, Nilson Castrillón la metió en su propio arco. Bueno, la metió es mucho decir, pues el balón apenas pasó la raya mientras Álvaro Montero trataba de disimular lo evidente: cruzó del todo.

Luego de eso, y con el golpe del marcador en contra, hubo más nervios, errores atrás, malas entregas y la iniciativa de Bragantino, que por mala definición no aumentó más la cuenta en la parte inicial.

En la segunda, en medio de los gritos de Hernán Torres, del “vamos a jugar”, del entrenador tolimense, la situación no cambió. Jaminton Campaz estuvo alejado del resto, a José Guillermo Ortíz no le llegó nada y Ómar Albornoz se enredó solo y no pudo salir de la presión de los brasileños.

En otra acción rápida, Montero no pudo contener un remate potente y en el rebote, apareciendo por detrás Ytalo puso el 2-0. Lo curioso de esta acción es que el local atacó con tres jugadores, mientras que el visitante se defendía con cuatro más el arquero.

Tolima no se encontró, tampoco pateó a la puerta del rival en los segundos 45 minutos y eso aumentó la confianza de una institución que hace parte del emporio que Red Bull ha armado en todo el mundo (RB Leipzig, New York Red Bull, Red Bull Salzburg, entre otros).

Sin embargo, en una especie de justicia no merecida, el juez decretó un penalti a favor del visitante por una mano en el área local, que hizo de la derrota algo más decoroso con el gol de Sergio Mosquera (2-1).

El conjunto pijao se acordó tarde de hacer las cosas, se emocionó, pero no hubo igualdad, y los minutos de adición fueron otros, con la energía que se debió tener desde un comienzo.

Debut oscuro para el club colombiano, que nunca encontró el camino, que le costó defenderse, que no creyó que tenía con qué y que ahora deberá sacudir la cabeza para pensar en el juego de ida de los cuartos de final de la liga contra Deportivo Cali este domingo.

El dato: En el otro partido del Grupo G, Talleres perdió 2-1 con Emelec en condición de local. El club argentino será el próximo rival de Tolima.