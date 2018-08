Deportivo Cali le ganó a Bolívar en La Paz y avanzó en Sudamericana

Redacción deportes

El Deportivo Cali le ganó este jueves a Bolívar en condición de visitante y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto azucarero venció 2-1 al local, con goles de Miguel Ángel Murillo y Nicolás Benedetti , el segundo de penal y sin mayores problemas se clasificó a la siguiente ronda del torneo continental.

Sin sobrarle nada. La primera parte fue muy cómoda para los dirigidos por Gerardo Pelusso. El local no salió a arrollar y no impuso los 3.625 metros sobre el nivel del mar, ni pudo darle la vuelta a un marcador que traía muy en contra. En la ida en el estadio Palmaseca había perdido 4-0 con el Cali. Por eso este jueves en el estadio Hernando Siles el equipo azucarero no se desesperó ante lo que le fuera a proponer su rival. Al minuto 30 del primer tiempo Bolívar perdió por expulsión a Pablo Pedraza lo que redujo las posibilidades de descontar en el marcador global.

El entretiempo llegó sin mayor complicación y sin grandes jugadas de gol. Ya en la segunda mitad el Cali supo aprovechar el desespero de los bolivianos y en una buena jugada al minuto 73 Miguel Murillo marcó el primero del encuentro.

Bolívar dejó sus restos y empató el partido por intermedio Juanmi Callejón, pero minutos después una falta inocente de uno de los centrales decretó un penal a favor del conjunto colombiano.

Nicolás Benedetti, a dos minutos del final, lo cambió por gol y la tranquilidad fue evidente para que el resto del encuentro fuera un trámite. El rival para el Deportivo Cali en octavos de final saldrá del ganador de la llave entre Liga de Quito de Ecuador y Vasco da Gama de Brasil.