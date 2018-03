Detalles sobre la última noche de Davide Astori

Redacción deportes

En la mañana del domingo el mundo del fútbol se paralizó con la noticia del fallecimiento de Davide Astori. Hubo lamentos, lágrimas, dolor. El capitán de la Fiorentina de Italia se iba de manera inesperada. Sin aviso previo. Fue encontrado sin vida en la habitación del hotel La di Moret, donde el equipo se concentraba para afrontar el partido contra el Udinese, por uno de los masajistas del equipo, quien iba a llamarlo para que bajara a desayunar. (Lea también: Carlos Sánchez se derrumbó al conocer la noticia de la muerte de Astori)

Poco se conoce sobre las causas de su muerte. La fiscalía de Udine en un comunicado informó que fue por un paro cardiorespiratorio. Sin embargo, hasta este martes, cuando se realice la autopsia correspondiente, no se conocerá la razón por la que el futbolista falleció. Lo único que pudieron averiguar los investigadores fue que el arquero Marco Sportiello fue la última persona en verlo con vida.

El joven guardameta de 25 años dio a conocer lo sucedido en la concentración del equipo desde la llegada a Udine. No pasó nada fuera de lo normal. Por la tarde, Davide Astori junto a varios jugadores se unieron en el lobby del hotel para ver la victoria de la Juventus frente a la Lazio. Posteriormente, observaron el triunfo de la Roma ante el Nápoles. Una vez concluidos los partidos, tomaron la cena y al término de ella, una hora libre antes de dormir.

Fue en ese momento en el que Sportiello se encontró con Astori. El joven de 25 años le contó a los investigadores, que el defensor llegó a su habitación para jugar a la playstation y estaba bien. “Se fue a las 11:00 p.m. sin zapatos, así que le escribí: ‘Olvidaste tus zapatos’”. El jugador de 31 años, ya en su habitación número 118, le contestó: “Gracias, no los necesito, los buscaré en la mañana, antes del desayuno”. Hasta ese momento no había nada extraño. No obstante, a la mañana siguiente, Astori nunca apareció. (También le puede interesar: Falcao, Ibarbo y Muriel expresaron sus condolencias por la muerte de Astori)

No golpeó la puerta de su compañero de equipo para buscar los zapatos. Tampoco bajó a desayunar, ni contestó su teléfono cuando lo llamaron, ni abrió cuando le gritaron que saliera. Fue en ese momento cuando el masajista, ayudado por uno de los empleados del hotel, encontró a Astori sin vida. El médico de la institución no tuvo oportunidad de llevar a cabo las maniobras de resucitación, debido al tiempo que había transcurrido de su muerte.

La autopsia de Astori será el martes

La autopsia al cuerpo del capitán de la Fiorentina Davide Astori se realizará el martes y el funeral se celebrará el jueves, informó este lunes el club italiano. “La Fiorentina y la familia de Davide les informan que la autopsia será mañana. El funeral será el jueves en Florencia en la basílica de Santa Croce”, indicó la Fiorentina en su cuenta de Twitter.

Un poco antes el fiscal de Udine anunció la apertura de una información judicial sobre la muerte del jugador. “Hemos abierto una información judicial por homicidio involuntario, por el momento contra X”, explicó el fiscal Antonio de Nicolo a la radio RAI. Añadió que este procedimiento es un acto obligatorio.

Tras el fallecimiento de Astori, las autoridades futbolísticas italianas decidieron suspender toda la jornada prevista el domingo. El anuncio del deceso provocó una gran conmoción en Italia, donde la totalidad de los clubes de la Serie A postearon rápidamente mensajes de pésame y de apoyo a la familia del jugador, padre de una hija de dos años.