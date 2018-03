Diego Costa a los argentinos: "Critican a Messi, denle más bien gracias a Dios porque tienen al mejor"

Redacción deportes

El delantero le envió un mensaje al país sudamericano que cayó goleado 6-1 ante España. El '10' del Barcelona vio el desastre desde la tribuna. Cuando no está su equipo lo siente.

El incendio que se mantuvo a lo largo de todas las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 por malos resultados -tuvieron tres seleccionadores- parecía consumado luego de la agónica clasificación a la cita orbital. No fue así: Argentina cayó 6-1 ante España mientras Lionel Messi vio el partido por molestias físicas. La cara del '10' del Barcelona lo decía todo y aparte no se quedó a presenciar el final del partido. En el país albiceleste hay un mar de críticas a 78 días del Mundial.

Una vez más quedó demostrado que Argentina es un equipo Messi-dependiente. Cuando no estuvo, el equipo de Jorge Sampaoli se vio frágil en la Eliminatoria. Y este martes, ausente por lesión, vio cómo la selección se ve perdida, sintonizada y sin un plan B cuando no está en el campo. Una apreciación que también entregó el delantero español Diego Costa, quien tras la goleada le mandó un contundente mensaje al pueblo argentino.

"La gente lo ha criticado mucho. Cuando Messi no está, se nota que es otra cosa. Tienen que darle gracias a Dios que esté. Lo que pasó hoy deja la conclusión de que a Messi hay que cuidarlo, tratarlo bien y valorarlo. Que haga un partido malo, sólo el hecho de tenerlo en el campo. Messi es Messi. Es el mejor, no hay que criticarlo. No habla mucho, pero es un chico que todos quieren", fueron los elogios del "Lagarto".

Faltan poco más de dos meses para el Mundial y Jorge Sampaoli deberá calmar los ánimos, aguantar la presión de la prensa y levantar la moral del equipo. Uno de los peores papelones en la historia del fútbol argentino luego de las derrotas 6-1 ante Checoslovaquia en 1958 y 6-1 ante Bolivia en 2009.