“El fútbol es para los hinchas”, la protesta del Leeds de Bielsa contra la Superliga

El conjunto dirigido por el entrenador argentino emaptó de local con Liverpool 1-1 este lunes por Premier League. Antes del partido, los jugadores de los blancos lucieron camisetas en oposición al anuncio de la creación del torneo entre los doce clubes más poderosos del fútbol europeo.

Este lunes, en la continuación de la jornada 32 de la Premier League, Leeds empató de local con Liverpool por 1-1 con gol en el primer tiempo de Sadio Mané, y en el complemento de Diego Llorente cuando ya e acababa el partido.

No obstante, más allá del resultado final del compromiso, lo que más llamó la atención del partido fue la protesta de los jugadores del equipo dirigido por Marcelo Bielsa sobre la creación de la Superliga, en la antesala del encuentro.

Un reclamo aún más llamativo si se tiene en cuenta que su rival, Liverpool, será uno de los doce clubes que participarán en el torneo que se creó al margen de la UEFA.

En esencia, la protesta estaba relacionada con unas camisetas que los jugadores de Leeds vistieron en la previa del compromiso y en las cuales se leían dos mensajes: “El fútbol es para los hinchas” y “Champions League: gánatela en el campo”.

Al respecto, Jürgen Klopp, entrenador de los reds, se mostró enfadado por los mensajes del equipo contrario y aseguró que no hace falta que que ellos les recuerden nada.

“No vamos a ponernos unas camisetas para calentar como las suyas”, dijo Klopp en referencia al mensaje que vistieron los jugadores del Leeds.

“Si alguien cree que hace falta recordarnos que tenemos que ganarnos ir a la Champions League... es una broma. Me enfada. Se han puesto las camisetas en nuestro vestuario. Si ha sido una idea del Leeds, no hace falta que nos recuerden nada. Quizás deberían recordárselo a sí mismos”, apuntó el germano en declaraciones a Sky Sports.

Además del mensaje en las camisetas de entrenamiento, el Leeds puso una pancarta en una de las gradas del campo, con la misma consigna, criticando a la Superliga que fue anunciada el pasado domingo.

Marcelo Bielsa, también se manifestó sobre la creación del torneo que revolcó al mundo del futbol. Para Bielsa, la Superliga europea no debería sorprender a la gente porque la “lógica que impera en el mundo es que los ricos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres”.

“No me sorprende. Los equipos más poderosos han logrado su poderío a partir de la competencia del resto. Cuando no nos necesitan para ganar más dinero, la lógica con la que funcionan les permite descartar al que ya no le sirve para sus objetivos”, dijo Bielsa en declaraciones a Sky Sports antes del partido de su equipo contra el Liverpool.

“Pero es una cosa muy común, no solo en el fútbol. No debería sorprendernos, porque es algo admitido y permitido. El problema fundamental es que los ricos siempre aspiran a ser más poderosos y sin considerar las consecuencias que eso produce sobre el resto. Luego, cuando aumentan el poderío, van reclamando privilegios proporcionales a la debilidad de los que quedan por debajo”, añadió.

“Esto no sucede de un día para otro. Hay un montón de estructuras que le ponen límite a la desigualdad que se han ido flexibilizando y concediendo y llega un momento que sucede lo que es inevitable”, subrayó.

“Hay dos lecturas sobre esto. Los más poderosos lo son por lo que producen y por lo que convocan. Pero el resto son indispensables y lo que le da salud a la competición es el desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes. La lógica que impera en el mundo, y el fútbol no está fuera de ello, es que los ricos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres”, aseguró el argentino.

“Si eso es lo que guía el mundo actual, ¿por qué hay tanto asombro?”, finalizó.