El VAR le ahoga un grito de gol a Falcao

Redacción deportes

Al minuto 36 de la primera parte, el árbitro Clément Turpin no le convalidó el tanto del descuento al Mónaco, por un supuesto fuera de lugar del colombiano. Quedan dudas por la posición del balón.

La jugada de Falcao que terminó siendo no validada por el juez central.

"No puede ser que todos vean un error en televisión y el árbitro no. Este sistema (el VAR) está entre un 93 y un 99 por ciento de acierto", fueron las palabras con las que Gianni Infantino, presidente de la Fifa, apoyó el videoarbitraje. Su implementación se da en casi todas las ligas europeas y este sábado se convirtió en noticia en la final de la Copa de la Liga de Francia. Al minuto 36 de la primera parte Clément Turpin, árbitro central del encuentro que disputan el Mónaco y el París Saint Germain, no le convalidó el gol que significaba el descuento para el equipo del principado, por un supuesto fuera de juego de Falcao.

Rony Lopes levantó un centro al primer palo de la portería defendida por Kevin Trapp. Radamel Falcao, siempre vivo dentro del área, se le adelantó al arquero del PSG, quien alcanzó a golpear con los puños el balón, que terminó rebotando en el delantero y metiéndose al fondo del arco. El colombiano lo celebró junto a sus compañeros y cuando el París Saint Germain iba a reiniciar el partido desde la mitad del campo, el árbitro Turpin decidió cerciorarse con el videoarbitraje y terminó anulando el que era el tanto que ponía el marcador 2-1. (Le también: El VAR y las jugadas en las que ha desatado polémicas)

La decisión de no convalidar el gol generó polémica. Fue por una posición adelantada, según la señalización que realizó el central. Sin embargo, aunque Falcao tenía una pierna por delante del último defensor del cuadro parisino, el balón estaba por delante de la línea del jugador. Lo que según la regla 11 de las normas del juego lo habilita: "Un futbolista estará en fuera de juego si se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario". (Le puede interesar: ¿Qué es el VAR y cómo funciona?)

Antes del inicio del segundo tiempo, Radamel Falcao habló con el árbitro sobre su decisión. No había mucho qué hacer, lo hecho, hecho estaba. Y no fue la única vez que el central tuvo que usar el videoarbitraje en este encuentro. Al minuto siete, una falta contra Mbappé, la pitó como penal. Sin embargo, se dejó llevar por la señalización del juez de línea, quien marcaba fuera de juego, por lo que cambió lo que inicialmente había marcado. Pero para salir de dudas revisó el VAR y terminó cobrando penal. Edinson Cavani se encargó de anotar el gol. Fue el primero del encuentro.