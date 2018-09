Etapa de transición en la selección de mayores

Luís Guillermo Montenegro

El nuevo proceso tras la salida de Pékerman no ha arrancado, tampoco iniciará con el partido de hoy ante Venezuela (7:00 p.m. por el Gol Caracol) ni con el del próximo martes ante Argentina en Nueva Jersey. El comienzo de una nueva era en la selección colombiana de fútbol llegará el día en que el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol defina el nombre del entrenador en propiedad, aquel técnico que tendrá como principales objetivos hacer una buena participación en la Copa América de Brasil 2019 y lograr la clasificación al Mundial de Catar 2022. Hasta que eso no ocurra, todo lo demás será parte de una etapa de transición. (Lea: Así fue el exitoso proceso de Pékerman con la selección Colombia)

Para estos juegos fue encargado del equipo el entrenador samario Arturo Reyes, técnico de la selección Sub 20, quien en la nómina de 24 convocados para esta fecha doble les dio la oportunidad a ocho futbolistas de estar por primera vez en la selección de mayores. Ellos son los defensores Jhon Lucumí, Cristian Borja y Deiver Machado; los volantes Nicolás Benedetti, Jorman Campuzano y Luis Díaz y los delanteros Alfredo Morelos y Sebastián Villa. Serán ellos los principales beneficiados, porque están teniendo la oportunidad de adaptarse a la exigencia del equipo mayor en una época en las que los resultados deportivos no se necesitan con urgencia y eso les permitirá acoplarse sin presión. (Lea: José Pékerman, un todero de la vida)

También está el caso de seis futbolistas que ya vivieron su primera vez con la tricolor, pero que en el pasado reciente habían dejado de contar para el técnico José Pékerman. Reyes los ha vuelto a acercar al grupo de mayores. Ellos son el arquero Iván Mauricio Arboleda, los defensores Jeison Murillo, William Tesillo y Helibelton Palacios, el volante Gustavo Cuéllar y el delantero Yimmi Chará. Los seis tendrán una nueva oportunidad de demostrar su potencial y en estos juegos también podrán recuperar esa confianza necesaria en el deporte de alto rendimiento. (Lea: El mensaje de Falao a Pékerman)

Por su parte, diez mundialistas tendrán la misión de acoger a los demás compañeros para que se complementen y el que crezca en este proceso sea el equipo. Ellos son el arquero David Ospina, los defensores Dávinson Sánchez y Santiago Arias, los volantes Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado y Juan Fernando Quintero y los delanteros Luis Fernando Muriel, Carlos Bacca y Radamel Falcao García. Este último, como capitán, destacó que “es importante ir incluyendo jugadores jóvenes de mucha calidad que van a aportarle mucho a la selección, junto con jugadores que vienen de anteriores ciclos. Vamos a seguir fortaleciendo al equipo hacia el futuro. Les he hablado a los nuevos del significado de vestir esta camiseta, que no es fácil llegar acá y cuando se llegue hay que defenderla con el corazón”. (Lea: James a Pékerman: "Gracias por hacerme mejor jugador)

El gran inconveniente de este proceso es que es producto de la improvisación de los directivos de la Federación, quienes no planificaron correctamente el final de la era Pékerman y dejaron todo para última hora, por lo que para estos amistosos no llegó un DT en propiedad. El fútbol es un negocio y este par de amistosos le dejarán una buena cantidad de dinero a la Federación; sin embargo, este puede ser tiempo perdido porque si llega un nuevo entrenador que crea que lo hecho en estos meses no fue productivo y deja de contar en sus nóminas con la mayoría de los futbolistas nuevos en el proceso, de nada servirá esta etapa de transición. (Lea: Las lecciones de Pékerman)

Mientras que la mayoría de las selecciones de Suramérica (como Brasil, Chile, Venezuela o Ecuador), rivales directos en el futuro, ya utilizan estos juegos como preparación, Colombia no puede darse ese lujo y eso es algo a tener en cuenta, más en este momento, cuando son pocas las fechas en las que se puede juntar a los mejores futbolistas de un país para planificar lo que viene.

Para el juego de esta noche en el estadio Hard Rock de Miami, el técnico Arturo Reyes pondrá como titulares a la base de los que estuvieron en el Mundial de Rusia 2018. David Ospina estará en el arco; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jeison Murillo y Cristian Borja, en defensa; Wilmar Barrios, Matheus Uribe, Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado, como volantes, y Luis Fernando Muriel y Radamel Falcao García en la delantera. En caso de utilizar esta nómina, solo Cristian Borja debutaría. Claro que por tratarse de un juego amistoso, muchos otros tendrán la oportunidad de sentir lo que es disputar un partido con la camiseta de la Selección de Colombia. Una alegría que también sentirá el técnico Arturo Reyes, quien para muchos era un desconocido hasta hoy. “Estando aquí me siento orgulloso de mi país y la acogida ha sido espectacular. Es una bendición de Dios. Me han pasado muchas cosas este año y solamente puedo agradecer a Él por eso”, confesó el estratega de 49 años, quien ayer dejó claro que no le interesa ser el técnico del equipo mayor en propiedad y su objetivo es llevar al equipo Sub 20 al Mundial de Polonia en 2019.