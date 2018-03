Falcao vs Griezmann, duelo de goleadores en el Stade de France

Redacción deportes

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Neymar, Lewandowsky, Bale, Mbappé o Hazard. Todos cortados con la tijera de jugadores ofensivos. En ellos se posan las miradas de todo el mundo. Su labor es culpable de alegrías, felicidades, tristezas y llanto. Son ilusión, pesadilla. Cuando en un partido se cierran las vías a la portería contraria muchos invocan a esta clase de jugadores, a su magia, para cambiar el rumbo y encontrar el gol. Falcao y Griezmann son los que cargan esa barita en las selecciones de Colombia y Francia. En ellos recae esa responsabilidad de encontrar la forma de poner a celebrar a un país.

La habilidad de ambos jugadores en el frente de ataque los ha hecho brillar con luz propia, sus actuaciones han sido alabadas alrededor del mundo. Gracias a esa facilidad que tienen para definir han hecho trizas defensas. En Mónaco (Francia), Falcao es un ídolo al igual que Griezmann para los fanáticos del Atlético de Madrid de España. Los dos delanteros suman 17 goles en sus respectivas ligas. Son referentes. El colombiano, a pesar de sus lesiones, es el goleador del cuadro del principado, que se ubica en la segunda posición de la Liga de Francia. Al igual que el ariete galo con el equipo colchonero en la Liga Profesional de Fútbol. (Lea también: Muriel le apuesta a su polifuncionalidad para ir al Mundial)

Falcao es uno de los líderes de la selección de Colombia y su anhelo es estar en el Mundial. Hace cuatro años una lesión del ligamento cruzado anterior lo dejó por fuera del campeonato. “Estamos muy ilusionados”, dijo el delantero. “Sabemos que hay 26 jugadores en esta convocatoria que están capacitados para estar en la lista definitiva. Lo importante será consolidar el equipo para el Mundial”, añadió el jugador ofensivo del Mónaco, quien además de los tantos en la liga suma tres en Copa de Francia y tres en Liga de Campeones para un total de 23 en la temporada.

Pékerman viene trabajando en diferentes variantes tácticas para el partido contra Francia. Apostó por una defensa de tres y también con dos delanteros de punta. Son modelos que maneja el argentino pensando en diferentes momentos que se pueden dar en un encuentro. Falcao tiene la capacidad para adaptarse a esas situaciones que se empleen. “Depende del rival a lo que juegue, también. Este cuerpo técnico se caracteriza por elegir por las capacidades de cada jugador. Al ser jugadores de gran riqueza técnica ayuda mucho”, resaltó. (Colombia y Francia, a casa llena: vendidas todas las entradas)

El delantero samario es el goleador histórico del seleccionado nacional. Sus 28 goles en 70 encuentros lo tienen en la cima. Dejó atrás a grandes figuras como Arnoldo Iguarán, Faustino Asprilla o Adolfo Él Tren' Valencia. Gracias a esas demostraciones con la camiseta tricolor se ganó el corazón del pueblo colombiano. Su entrega y determinación lo convierten en el jugador a seguir junto con James Rodríguez.

Por su parte, Griezmann es la figura en la que están centradas todas las miradas en Francia. Aunque dice no ser el líder de la selección, su experiencia en el frente de ataque lo lleva a serlo. “Siempre me preguntan si soy el líder. A mí eso no me interesa. Yo quiero estar libre en el campo. Es verdad que he ganado en experiencia, en el Mundial de 2014 y en la Eurocopa de 2016. Pero ahora tenemos un nuevo desafío, un nuevo sueño, y hay que buscarlo, los que jueguen y los que estén en el banquillo”, señaló.

Con la selección francesa suma 19 tantos, lejos está de los 51 de Thierry Henry, el máximo goleador histórico del combinado francés. Por eso no se echa a los hombros esa responsabilidad. “Me queda mucho por hacer en esta selección para estar a la altura de los grandes. Por el momento ser el líder no es mi objetivo. Ya haremos cuentas cuando acabe mi carrera”, afirmó el delantero, que contra Colombia el próximo viernes completará su partido 50 con la camiseta "bleu".

Falcao y Griezmann, ambos inyectados de la energía Simeone, serán los jugadores por observar en el frente de ataque del encuentro que se jugará en el Stade de France. Ambos son goleadores natos y aunque lo quieran o no, son líderes en dos selecciones que buscarán mejorar en Rusia 2018 los cuartos de final de Brasil 2014.