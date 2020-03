Harry Kane abrió una puerta para su salida de Tottenham

EFE

Harry Kane, delantero de Tottenham y compañero del colombiano Dávinson Sánchez, dejó en el aire su futuro en el club inglés dando a entender que no ve que los Spurs puedan salir del bache en el que están y recuperar el nivel de la temporada pasada que los llevó hasta el final de la Champions League.

El delantero inglés mostró frustración por la falta de títulos con el conjunto de Londres y, no descartó su salida. "Es una de esas cosas que no podría decir que sí y tampoco que no. Amo a los Spurs, siempre los amaré, pero si no siento que estamos progresando como equipo o yendo en la dirección correcta, entonces no soy quien para quedarme", afirmó en diálogo con Sky Sports.

Kane, que ha pasado por varias lesiones, fue considerado hace un par de temporadas como uno de los mejores del mundo. Incluso estuvo en la mira de Real Madrid. "Soy un jugador ambicioso, quiero mejorar y para eso necesito buscar nuevas cosas. No me puedo quedar acá para siempre", añadió.

El jugador de 26 años, que se recupera de una lesión de isquiotibiales durante el parón que sufre el fútbol por el coronavirus, habló de sus últimos años en Tottenham y de la impotencia que siente por la falta de éxitos: "Desde hace un par de años tenemos un equipo fantástico, pero por una razón u otra no hemos podido obtener trofeos. Y eso te desmotiva”.

Otra de las cosas que pesa, según la prensa inglesa, es la llegada de Jose Mourinho a la dirección técnica, tomando el puesto del argentino Mauricio Pochettino. “Es un tipo honesto y te dice si estás haciendo las cosas bien o no. Si le gustas te lo va a decir y si no te quiere, también", concluyó.