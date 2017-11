Heynckes sobre viaje de James a Corea del Sur y China: “No me gusta nada”

Redacción deportes

A Jupp Heynckes no le gusta el parón que habrá por la fecha Fifa. Le molesta el trayecto que deberán recorrer algunos de sus jugadores. “Es de locos”, dijo el entrenador del Bayern Múnich después del partido en el que su equipo venció 3-1 al Borussia Dortmund.

“James, por ejemplo, va a volar a Corea del Sur y China para jugar solo dos partidos”, criticó el estratega. Es un recorrido de más de ocho mil kilómetros y casi 11 horas de vuelo, lo que termina desgastando a un jugador que después tendrá que volver a pelear para ganarse un puesto en la titular, para los últimos dos partidos de la Liga de Campeones y las siguientes fechas de la Bundesliga.

Son cosas que no le caben en la cabeza a Heynckes. “Sinceramente no me gusta nada, luego esperamos cosas de nuestros jugadores que son fisiológicamente imposibles”, continuó el entrenador sobre la situación de sus dirigidos y las selecciones nacionales.

James Rodríguez el sábado fue titular en la victoria del Bayern Múnich. Completó su tercer partido como inicialista y tuvo una destacada presentación. No marcó, pero fue clave para la primera anotación de los bávaros, habilitando a Arjen Robben y después hizo lo propio con David Alaba, quien anotó el tercero y definitivo para el cuadro bávaro. James fue sustituido al minuto 84 por el chileno Arturo Vidal.

Los kilómetros que tendrá que recorrer James Rodríguez

El colombiano viaja a Suwon, Corea del Sur, para enfrentar al seleccionado local con el combinado nacional el próximo 10 de noviembre (6:00 a.m.). Serán 8.544 kilómetros y casi 11 horas de vuelo los que tendrá que aguantarse James Rodríguez antes de llegar a la concentración del equipo tricolor, que este domingo inició trabajos de cara a los partidos amistosos.

Después James y los jugadores de la selección recorrerán 2.085 kilómetros y aproximadamente dos horas de vuelo para llegar a Chongqing, ciudad en la que se disputará el partido frente a China el 14 de noviembre (6:35 p.m.). Para finalizar el mediocampista cucuteño tendrá que viajar 7.952 kilómetros y un poco más de 8 horas de vuelo, para regresar a Múnich. En total Rodríguez recorrerá 18.581 kilómetros para afrontar dos partidos amistosos.