Iván Duque: “sería absurdo no hacer la Copa América en Colombia y Argentina”

El presidente Duque se refirió a los rumores de que la organización del torneo se suspendía por las manifestaciones del Paro Nacional y el aumento de los contagios de Coronavirus.

Para Iván Duque no hay duda: la Copa América se hará en Colombia y Argentina. Así lo confirmó el Presidente este miércoles en Mañanas Blu de Blu Radio.

La organización del torneo fue puesta en duda durante las últimas semanas y se especulaba con que la Copa se haría en Paraguay.

Por el lado de Argentina, se especulaba con que la Copa se cancelaba por causa del aumento de contagios de Coronavirus, que alcanzó niveles históricos de muertes la semana pasada.

Por la parte de Colombia, las manifestaciones por el Paro Nacional en la última semana habían levantado dudas sobre la realización del evento internacional.

Sin embargo, el presidente Iván Duque fue enfático en reafirmar que la Copa América se mantiene en Colombia y que no hay chances de que no se realice en este país.

“En este año hemos dicho que estamos firmes y vinieron controversias. Hay que ver que la Eurocopa se jugará en los mismos tiempos con vacunas, burbujas sanitarias y demás. Sería absurdo que no se juegue la Copa América acá cuando sí se va a jugar la Eurocopa, sobre todo cuando las cifras epidemiológicas son similares o incluso peores allá”, le dijo Duque a Blu Radio.

Duque, que en otras ocasiones ya ha dicho que la Copa América se realizará con toda seguridad en el país, repitió de nuevo que no hay razones para suspender la organización del evento en Colombia.

Y, además, argumentó: “Se han jugado los torneos locales en Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, sin problemas, ya tenemos experiencia en los protocolos. Lo que estaba por definirse era si se hacía con Argentina o no, yo he dicho que un mensaje muy bonito es hacerla los dos. Lo que me ha transmitido el ministro Lucena es que la Copa se va a hacer y se hará en los dos países”.

De esta manera, según lo expresado por el Presidente, la Copa América no tendrá marcha atrás y se realizara según lo previsto del 13 de junio al 10 de julio.