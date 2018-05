James Rodríguez espera quedarse en el Bayern Múnich

-Redacción Deportes

El futuro para James Rodríguez cada vez parece más claro. Ya no solo es la prensa, sino también el mismo jugador, quien asegura que los deseos del club de comprarlo al Real Madrid parecen alegrarlo. Tras una buena actuación en el último juego por la Bundesliga ante el Colonia, en el que anotó el primer gol y puso el tercero en la victoria 3-1, el volante colombiano se mostró agradecido y conforme en el fútbol alemán.

"Lo estoy haciendo muy bien, Alemania es una buena liga, los estadios están llenos. Estoy bien. Espero quedarme aquí, me siento muy cómodo", le aseguró el cucuteño a la revista Kicker. James llegó cedido del Real Madrid para la presente temporada y el préstamo implica un año más. (Lea aquí: James, campeón de la Bundesliga con el Bayern Múnich)

En febrero de 2018, Karl-Heinz Rummenigge, manager general del Bayern Múnich, aseguró que en Alemania estaban encantandos con el rendimiento del jugador. "Hay una opción que podemos ejercer. Si mal no recuerdo es de 42 millones de euros. Eso no es poco dinero, aun cuando en el mercado se pueden ver sumas disparatadas", contó a medios bávaros. A pesar del anuncio aún no se sabe si a finales de este a temporada harán la compra del pase del jugador o esperarán hasta que el préstamo termine.

El arrivo del 10 de la selección tricolor a suelo alemán fue idea de Carlo Ancelotti, quien lo tuvo en Madrid. Sin embargo, no llegó a tener grandes actuaciones cuando el italiano estuvo al frente de los bávaros. Fue el regreso de Jupp Heynckes el que consolidó al cucuteño en el club, en la que en su primera temporada ya consiguió el título de la Bundesliga y el de la Supercopa, una semifinal de Liga de Campeones y la posibilidad de sumar uno más, pues el próximo 19 de mayo, su equipo disputará ante el Frankfurt, dirigido por el croata Niko Kovac, quien será el reemplazo de Heynckes, la Copa de Alemania, Torneo que los rojos ya ganaron en 18 oportunidades. (Lea también: James Rodríguez: “Hoy me sentí como el motor del equipo”)

En su primer año, James Rodríguez ha jugado 37 partidos, en los que anotó ocho goles, siete de ellos por Bundesliga y uno por Champions (en la semifinal ante el Real Madrid en el partido de vuelta) y dio 14 asistencias. En el calendario le quedan aún dos encuentros, uno por liga y la final de copa, pero lo que es seguro es que lo números seguirán creciendo en un equipo en el que el colombiano parece tener cabida.