El volante de Everton en Inglaterra le concedió una entrevista a la cadena ESPN. En esta habló de muchos temas, entre ellos: Reinaldo Rueda, la selección de Colombia, la Copa América, el Real Madrid y varios más.

James Rodríguez quiere quedar campeón con Colombia. Así lo aseguró en una entrevista para la cadena televisiva ESPN este jueves.

El colombiano, que sigue recuperándose para volver a jugar con Everton, aseguró: “Esta generación merece llegar a alguna final y ganarla. Hemos estado cerca y siempre falta algo, entonces hay que prepararse para todo eso”.

Para Rodríguez la selección de Colombia está preparada para dar el siguiente paso y llegar al próximo nivel: “A mí me tocó vivir como espectador una generación de la selección de Colombia que no pudo ir a una Copa Mundo en 16 años. Yo me planteé el reto de estar ahí y lograrlo, y espero conseguir más cosas”.

De hecho, el mediocampista, que salió de la cantera de Envigado, expresó su admiración y respeto hacia el nuevo técnico de la selección, y aseguró que será necesario ayudarlo para que Colombia consiga su máximo objetivo: ganar.

“He hablado con algunos compañeros y solo tengo referencias buenas. Dicen que es un gran tipo y un buen entrenador. Hay que estar bien con él y ayudarle los que estamos hace mucho tiempo. Así, todo será más fácil. Él es una persona con experiencia en grandes clubes y selecciones, y yo creo que será fácil para él porque nuestro grupo es sano y quiere ganar”.

Precisamente, James también se refirió a la nueva gran meta que tiene la tricolor: la Copa América. Al respecto dijo: “Tenemos que competir bien y hacer un buen papel para, ojalá, poder ganar. Ese es mi pensamiento porque estamos en casa, pero debemos ir partido a partido. Está bien que nos exijan. Esta generación ha hecho cosas buenas en el fútbol europeo y en Colombia. El país quiere más. Eso lo entiendo perfectamente porque yo soy alguien que siempre quiere más”.

Su despedida del Real Madrid y su frustrada llegada al Atlético

Además de la selección de Colombia, James Rodríguez también habló de más temas. Por ejemplo de su salida del cuadro blanco y su trasferencia bloqueada al Atlético de Madrid.

“Con Real Madrid jugué poco el año pasado. Cuando decidí salir del Bayern Múnich tenía algo ya cuadrado con Atlético Madrid, estaba prácticamente estaba hecho, pero Real Madrid no me dejó. Yo había hablado con el Cholo Simeone, que me había dicho que sí iba a jugar con él porque era muy importante para el equipo” aseguró el cucuteño.

Según James Rodríguez, es posible que el presidente de los madridistas no le haya permitido llegar al conjunto colchonero porque el Atlético es el rival principal de los merengues en la ciudad.

Sin embargo aclaró: " Hay que preguntarle a Florentino Pérez porque yo no sé. Y sabía que con Zidane no iba a jugar mucho y prácticamente no fue un año bueno. Llegue entonces a Everton porque quería venir a jugar y a demostrar que estoy intacto. Creo que cuando he hecho las cosas bien he estado a un nivel bueno”.

Por ahora, el volante sigue adelantando su recuperación. Se espera que en abril, el ex Mónaco vuelva a las canchas para el tramo decisivo de la Premier League, en el cual Everton está intentado clasificar a la Uefa Champions League.