En medio de la celebración por su cumpleaños número 30, el delantero de la selección de Colombia habló sobre su sueño de jugar en el fútbol de Inglaterra.

Duván Zapata cumplió 30 años este jueves. El delantero de Atalanta concedió una entrevista al diario italiano La Gazzetta dello Sport en la que habló de sus aspiraciones y planes para el futuro.

Zapata, que fue consultado por el interés de varios clubes de Inglaterra, en especial Chelsea, dijo: “En el fútbol nunca digas nunca. Cuando era niño, en Colombia el campeonato inglés era el que más retransmitían y me despertaba temprano los fines de semana para ver los partidos”.

Sin embargo, Zapata aclaró que, por ahora, solo está concentrado en tener un buen rendimiento con en equipo de Bérgamo para afrontar lo que queda de la Serie A y la final de la Copa Italia, que jugará en mayo contra la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado.

“Nada es fácil. En la tabla de la liga estamos todos allí y no podemos fallar. Después, tenemos la final con el Juventus. Ganar un título sería especial y te permitiría jugar la Supercopa italiana. Yo no elijo un objetivo u otro, lo quiero todo”, aseguró Zapata.

Además, Zapata también aprovechó para agradecerle la confianza a su técnico, Gian Piero Gasperini. “El míster fue muy importante para mí. Sobre todo en mis primeros meses en Bérgamo. Me costaba marcar, me costaba entender las dinámicas del equipo y no conocía a mis compañeros, pero él me dio confianza”.

Las celebraciones de los 30 años

Duván Zapata, además, celebró este jueves su cumpleaños. El goleador, que salió de América de Cali, recibió muchos saludos, uno de ellos de la selección de Colombia.

Además, el futbolista también recibió en Italia la visita de sus familiares, que viajaron hasta a Europa para celebrar el natalicio del delantero.

Con motivo de ese viaje, en redes sociales se hizo viral un video en el que Zapata fingía ser otra persona para sorprender a sus seres queridos.

La broma, específicamente, se trataba de Zapata emulando ser una persona que limpia vidrios en los semáforos de Bérgamo. Al acercarse al carro, en el que viajaba su familia, todos se dieron cuenta de que en realidad se trataba del goleador, dejando para el recuerdo una curiosa anécdota.