James Rodríguez mostró su talento en el baloncesto

Para James Rodríguez solo hay sonrisas en Alemania. Luego de ser titular en la victoria 3-0 del Bayern Múnich sobre el Aubsburgo el colombiano registró su cuarto partido consecutivo como titular en el equipo bávaro. En la tarde de este domingo, el colombiano junto a algunos de sus compañeros, fueron a apoyar al Bayern Múnich de baloncesto en el triunfo 77- 68 ante el Bamberg. (Leer más: Distribuidor autorizado del Bayern: James, de gran partido frente al Augsburgo)

Es James, pero no LeBron. El cucuteño ingresó a la cancha junto a su compañero y amigo, Arturo Vidal, y anotó un triple. El volante y las cuentas del Bayern Munich subieron el video a sus redes sociales y etiquetaron a la leyenda de los Cleveland Cavalliers, LeBron James.

Congrats on the victory to the @fcb_basketball players & staff... great game #bigguys #superbayern #fr7 pic.twitter.com/LclftkriUp

— Franck Ribéry (@FranckRibery) November 19, 2017