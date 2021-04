El equipo del lateral colombiano afrontará este sábado un partido fundamental en el futuro de LaLiga contra Atlético de Madrid.

LaLiga entró en la etapa decisiva. Cuatro equipos (Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid y Sevilla) están peleando codo a codo los últimos partidos para definir al campeón.

Precisamente los colchoneros de Diego Pablo El cholo Simeone enfrentarán este sábado a Elche, equipo en el que juegan los defensores colombianos Helibelton Palacios y Johan Mojica.

El conjunto franjiverde actualmente se encuentra en una situación delicada ya que se está en puestos de descenso con 30 puntos, los mismos que tiene Valladolid y que actualmente se está salvando de llegar a la Segunda División del fútbol español.

Por eso el duelo de este sábado será crucial tanto para Elche como para Atlético de Madrid ya que podría definir el futuro de ambos en LaLiga.

Con ese panorama, Johan Mojica habló con LaLiga sobre su adaptación a su nuevo equipo, al que llegó en el mercado de invierno desde Atalanta, su futuro en la selección de Colombia y las cosas que más extraña de su natal Cali.

¿Cómo ha sido su adaptación en Elche?

Excelente. Vine acá para tener continuidad en mi carrera y me alegra mucho que acá me dan mucha confianza. Quiero seguir teniendo experiencia en el equipo y la tranquilidad de que mi trabajo nos ayude a cumplir los objetivos.

¿Cómo viven la situación con el descenso?

Difícil. En el equipo, pese a la situación en la que estamos, que hace que todos cuiden los detalles y trabajemos con mucho cuidado, sabemos que tenemos un compromiso con la ciudad y los hinchas. Estamos decididos a trabajar para cumplir nuestro objetivo principal (salvarse del descenso en LaLiga).

¿Qué tan pendiente está de Colombia?

Mucho, yo amo a mi país. Siempre estoy al tanto de todos lo que sucede porque tengo a todo mi familia allá, y porque soy jugador de selección y tengo que dar lo mejor de mi, futbolísticamente y personalmente. El buen momento que estoy teniendo en Elche me permite soñar con estar de nuevo en la selección ahorita que vienen las Eliminatorias.

¿Qué tan importante es la selección?

Es fundamental para mí estar en la selección; es un privilegio y un lujo. Una vez que pisas la selección siempre quieres volver. Sin embargo, estoy tranquilo porque eso depende del entrenador y de que me escoja, pero yo siempre estoy a disposición para Colombia.

¿Cómo ha sido la adaptación de Helibelton Palacios al equipo, tiene futuro en la selección?

Helibelton se ha acoplado muy bien. Somos muy amigos, nos conocemos desde que estábamos en el Deportivo Cali, y lo he ayudado a acomodarse en el equipo y la ciudad. Creo que todos lo han tratado muy bien. Está en un gran momento ojalá llegue a la selección, se lo merece.

¿Alguna rutina especial para concentrase antes de los partidos?

Escuchar salsa. A mi me gusta poner salsa para concentrarme. En el camerino mucho reguetón, que también me gusta, pero cuando llega el momento, me aparto y pongo mi salsa.

¿Qué es lo que más extraña de Colombia?

Lo principal en mi vida que es mi familia. Lo que más me gusta es comer la comida de mi mamá, de mi abuela y de la calle. Cuando vuelvo a Cali, mee gusta reconectarme con lo que yo tenía cuando era niño y con mis amigos. Por ejemplo, el clima. Acá en Elche afortunadamente hay un clima muy parecido al de Colombia y eso me hace feliz porque es algo que me hace mucha falta.