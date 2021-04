“Quiero ganar la Copa Libertadores con América de Cali”: Juan Carlos Osorio

El entrenador risaraldense, que viene de entrenar a Atlético Nacional, declaró su intención de dirigir al cuadro escarlata.

Juan Carlos Osorio cada vez está más cerca de llegar al América de Cali. El entrenador risaraldense ha sonado con mucha fuerza para el conjunto escarlata y, en las últimas horas, las declaraciones de Tulio Gómez, dueño del equipo, y del mismo entrenador confirman que los acercamientos son reales.

En entrevista con el periodista Jaime Dinas, Osorio aclaró que en tres días, máximo, debe definir si llegará a Cali para dirigir a los Diablos Rojos, ya que tiene diferentes propuestas de equipos en Rusia, China, Emiratos Árabes, Argentina y Brasil.

Sin embargo, Osorio declaró: “Quiero quedarme en Colombia y me gustaría dirigir en Cali, una ciudad en la que no he trabajado”.

La llegada de Juan Carlos Osorio sería, sin duda, un salto de calidad para el actual bicampeón de Colombia. Un proyecto que estaría encaminado en alcanzar la gloria internacional que siempre ha sido tan esquiva para el conjunto escarlata.

“Quiero lograr el título de la Copa Libertadores con América ya que con Nacional inicié ese camino y luego Reinaldo Rueda terminó con la obtención de esa Copa”, le dijo Osorio a Dinas.

Un proyecto en el que América tendría que garantizarle al estratega la posibilidad de contar con un plantel competitivo, única condición que ha puesto Osorio para llegar a la capital del Valle del Cauca: “He estudiado detalladamente la plantilla y me preocupa quienes van a salir. Quiero contar con Sánchez, Vergara y Yesus para tener un equipo con atacantes competitivos”.

¿Qué dice Tulio Gómez?

A pesar de haber declarado en los últimos días que para América sería muy difícil traer un técnico tan costoso como Osorio, en las horas recientes el panorama ha cambiado bastante.

En conversación con ESPN Radio, Gómez declaró que el exentrenador de Atlético Nacional es un sueño qué él tiene desde hace más de cinco años. De hecho, el presidente de los Diablos Rojos dijo que desde hace tiempo le ha preguntado a Osorio que cuándo llegará al América, cuestionamiento al que el entrenador le respondió: “En algún momento yo iré al América, pero tenga en cuenta que los técnicos no somos brujos, necesitamos buenos jugadores”.

Anécdota a la que Gómez agregó su reflexión: “Un técnico como Juan Carlos Osorio no se va a arriesgar a venir con una nomina regular, necesita jugadores buenos y nuestro objetivo es empezar a construir un equipo competitivo”.

¿Se acerca Juan Carlos Osorio al América?#ESPNRadioColombia Esto dijo Tulio Gómez sobre los rumores que acercan al técnico colombiano al 'Escarlata'. pic.twitter.com/y4N63Wmudr — ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 30, 2021

De esta manera, todo parece encaminado para que en los próximos días Juan Carlos Osorio se anunciado oficialmente en el América.

No obstante, dependerá en gran medida en la posibilidad de que Gómez le garantice al director técnico una buena nómina y que el equipo pueda sostener económicamente ese esfuerzo.