Juan Camilo Hernández y su discusión con un periodista español

Redacción deportes

“Yo ya no sigo acá en Huesca, es una decisión tomada y no sé qué posibilidades haya. Hay que esperar después del Mundial que será una vitrina grande, pero seguro que no sigo”, le dijo a Antena 2 Juan Camilo Cucho Hernández, quien es uno de los convocados por Colombia para el Mundial Sub 20 que se celebrará en Polonia entre el 23 de mayo y el 15 de junio.

El jugador pereirano de 20 años se encuentra peleando el descenso con el club español, en el cual, según sus palabras, no estará en la próxima temporada. Eso sí, el pereirano dejó claro que desea seguir en España.

Las palabras de Hernández, quien lleva 20 goles en el fútbol español, entre ellos los anotados a Real Madrid y Barcelona, no fueron bien tomadas por un periodista partidario del Huesca.

“A este mozo no sé quien lo asesora, pero tiene suerte de haber patinado en los micrófonos en un club tan tranquilo y fácil de estar como Huesca. Ojalá nos ayude los partidos que esté, porque sino... Habrá sido un poco defraudante ( su primer contacto con la élite”, publicó Antonio Escar en su cuenta de Twitter.

“El Cucho” le respondió y empezó un cruce de mensajes entre ambos.

Recordemos que Juan Camilo Hernández llegó a Huesca procedente de América de Cali, con el que jugó en la primera división del balompié colombiano, después de debutar con el Deportivo Pereira y ser una de las figuras del cuadro matecaña.