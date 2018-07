La apuesta que Yerry Mina perdió con Luis Suárez y Lionel Messi

Redacción deportes

Porque no todos fueron momentos difíciles. En diálogo con Noticia Uno, Yerry Mina recordó cuando en sus primeros días en el FC Barcelona perdió una apuesta de 50 euros con sus amigos sudamericanos, Luis Suárez y Lionel Messi.(Lea también: "Hay varios equipos interesados": tío y agente de Yerry Mina)

¿La apuesta? El que mejor pateara los tiros libres en el entrenamiento. Aunque a Yerry no le fue muy bien al frente de esos especialistas de la pelota quieta. “Cuando llegué allá empecé a patear balón porque todos pateamos tiros libres y de tanto patear ya competía con Suárez y con Messi. En los primeros días me quitaban mis 50 euros y yo pierda y pierda. Yo decía les estoy dando para el mercado todos los días”, dijo entre risas en diálogo con el Canal Uno.

Recientemente, en su llegada a Bogotá, el caucano develó que su primer semestre vestido de catalán no fue sencillo para él. Actualmente, su futuro es una incógnita.

"Hubo momentos muy difíciles que fueron de mucha tristeza para mí porque la pasé muy mal. Fueron momentos que yo creía que todo iba a salir como yo pensaba pero no fue así, incluso sentí por momentos que todo se me venía abajo, sentí que nada me salía, ni dar un pase, ni el entrenamiento, sentía que nada me salía", afirmó el defensor, quien fue uno de los de mejor rendimiento en el equipo dirigido por José Néstor Pékerman en el Mundial de Rusia.

Agregó que también tuvo un bajón anímico cuando comenzó el Mundial de Rusia porque no fue titular en el partido en el que debutó Colombia, con derrota (2-1) contra Japón.

"Estaba nervioso en el primer partido porque no había jugado nada, absolutamente nada, no tuve minutos", afirmó, y agregó que recientemente, cuando jugaba en el Palmeiras el año pasado, era considerado el mejor zaguero del equipo.