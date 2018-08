Los movimientos del fútbol inglés a un día de cierre de libro de pases

Redacción Deportes y AFP

¿Paul Pogba cerca de salir? El campeón del mundo, quien querría cambiar el Manchester United por el Barcelona, va a desatar el pánico en el mercado inglés, ya sacudido por la llegada de Kepa al Chelsea por 80 millones de euros, cuando los clubes de la Premier League tienen hasta este jueves a las para cerrar sus fichajes.

Insatisfecho por su relación con José Mourinho, el francés (25 años) ha recibido varios dardos lanzados por el entrenador portugués y parece tener deseos de libertad.

Según el Daily Mail, Pogba ya habría acordado un contrato de cinco años con el FC Barcelona, con un salario de 20 millones de euros anuales, el doble de sus emolumentos en Inglaterra.

Pero, si Pogba y su agente, Mino Raiola, se han puesto de acuerdo con el club catalán según los medios ingleses, resta todavía convencer al Manchester United para que le abra la puerta a su jugador.

Contactado por The Times, el superagente no quiso confirmar nada, mientras su representado habría exigido, según The Sun, un salario que duplique al actual para igualar el del chileno Alexis Sánchez y así dejarse convencer para quedarse en Inglaterra.

De regreso a Old Trafford en 2016 con un traspaso récord (105 millones de euros), el exjugador más caro del mundo es la punta de lanza a nivel de marketing y deportivamente de los renovados 'Red Devils', quienes han pasado un periodo de vacas flacas después de la era Alex Ferguson. Dejarle salir sería no solamente perder a un descomunal talento, sino también a un personaje carismático, popular y que ahora posee la aureola de campeón del mundo.

Relación Tensa

Las cosas, sin embargo, no han ido como estaban previstas en el 'Teatro de los sueños'. Los altibajos en el rendimiento del centrocampista galo han irritado a Mourinho. Esta tensa relación resultó evidente en la primavera europea, cuando el centrocampista, por ejemplo, fue sustituido durante la eliminación contra el Sevilla en octavos de final de la Liga de Campeones.

En julio, las declaraciones del entrenador luso, durante la gira estadounidense del club, no han arreglado la situación.

"Espero que entienda por qué ha estado así de bien (en Rusia). Resulta evidente su contribución a la selección campeona. Es importante que se dé cuenta del motivo por el que ha estado así de bien en la segunda parte de la competición", declaró, dando a entender que el buen rendimiento de Pogba se debió a que, durante dos semanas, estuvo totalmente concentrado en el fútbol, y no en otras cosas como los anuncios.

Mientras el Manchester United, que por otro lado no ha brillado en el mercado con los fichajes de Dalot (Oporto) y Fred (Shakhtar Donetsk), tiene problemas para conservar a Pogba y para contratar al algún defensa central reclamado por Mourinho. En esta posición el plan A era el alemán Jerome Boateng, sin embargo, las negociaciones no terminaron bien. Es por eso que se han interesado en el colombiano Yerry Mina, pero han sostenido en las últimas horas una disputa con el Everton inglés, equipo que también quiere contar con los servicios del jugador del Barcelona, que fue una de las grandes figuras de la selección colombiana de fútbol en Rusia 2018, al marcar tres goles en tres partidos disputados.

Kepa, un portero record

Los 'Blues' están a punto de reclutar al portero más caro del mundo, batiendo de esta forma el récord de 72 millones de euros del Liverpool por Alisson (Roma) en julio. El español Kepa Arrizabalaga activó su cláusula de rescisión estimada en 80 millones de euros y está a punto de volar a Londres.

"El jugador manifestó su voluntad de poner fin unilateralmente a la relación que lo ha unido (al club) desde la temporada 2004-2005, anunció el Athletic Club este miércoles.

La llegada del joven vasco (23 años) a Stamford Bridge está aún más cerca después de que el Chelsea liberase este miércoles al belga Thibaut Courtois rumbo al Real Madrid por cerca de 35 millones de euros. Los 'Bleus' se hacen de paso con los servicios del croata del Real Madrid Mateo Kovacevic en calidad de cedido.

Por parte del campeón Manchester City, Pep Guardiola hizo saber después de la Community Shield ganada contra el Chelsea (2-0) que está todavía buscando un centrocampista defensivo para aliviar a Fernandinho. Los 'Citizens' se quedaron sin su deseado Jorginho, que decidió reencontrarse en el Chelsea con Maurizio Sarri, su jefe en el Nápoles.

Su principal rival, el Liverpool parece haber terminado sus compras con las llegadas de Alisson, Naby Keita (Leipzig), Shaqiri (Stoke) y Fabinho (Monaco). Por el contrario, el Tottenham todavía no ha fichado a nadie, cuando el club se prepara para una primera temporada en su nuevo White Hart Lane. A poco más de 24 horas para el fin del mercado, Mauricio Pochettino está con las manos vacías.